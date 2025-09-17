Hírlevél

Ezek lehetnek az idei év legmenőbb mobiljai

Nagy dobásra készül a Xiaomi. Egyben hasznos és látványos a mobilújítási ötlete.
mobilXiaomiGoogle Android

Még szeptember során új csúcsmobilok bemutatására készül az egyik legismertebb, kínai mobilgyártó. Szokásához híven a Xiaomi kedvcsináló videóval kezdte felfűteni az érdeklődést, a Xiaomi 17 Pro és a Xiaomi 17 Pro Max mobilok óriási érdekességét a hátlapi kijelzőjük fogja jelenteni.

Látványos kijelző kerül a Xiaomi 17 Pro és Xiaomi 17 Pro Max mobilok hátlapjaira
Fotó: Xiaomi

A kínai közösségi médiában megosztott videó alapján az extra kijelző különösen látványos lesz, mivel a hátlapi kamerákat tartalmazó szigetbe integrálták, és körbeöleli a hátlapi kamerákat.

Divatos és funkcionális lesz a mobil második kijelzője

A videó alapján a hátlapi kijelző többféle funkcióra lesz használható, többek közt óraként, zenelejátszó kezelőfelületeként, hátlapi kamerás szelfizéskor és videórögzítéskor előnézeti képernyőként, továbbá értesítések kijelzésére is alkalmasnak ígérkezik.

A Xiaomi 17 Pro és Xiaomi 17 Pro Max mobilok csúcskategóriásak lesznek, ezek használhatják először a Snapdragon 8 Elite Gen 5 csúcs rendszerlapkát. Ez a chip annyira új, hogy a Qualcomm csak a napokban fogja bejelenteni.

