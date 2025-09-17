Ezek lehetnek az idei év legmenőbb mobiljai

Még szeptember során új csúcsmobilok bemutatására készül az egyik legismertebb, kínai mobilgyártó. Szokásához híven a Xiaomi kedvcsináló videóval kezdte felfűteni az érdeklődést, a Xiaomi 17 Pro és a Xiaomi 17 Pro Max mobilok óriási érdekességét a hátlapi kijelzőjük fogja jelenteni.

Látványos kijelző kerül a Xiaomi 17 Pro és Xiaomi 17 Pro Max mobilok hátlapjaira

Fotó: Xiaomi

A kínai közösségi médiában megosztott videó alapján az extra kijelző különösen látványos lesz, mivel a hátlapi kamerákat tartalmazó szigetbe integrálták, és körbeöleli a hátlapi kamerákat.

Divatos és funkcionális lesz a mobil második kijelzője

A videó alapján a hátlapi kijelző többféle funkcióra lesz használható, többek közt óraként, zenelejátszó kezelőfelületeként, hátlapi kamerás szelfizéskor és videórögzítéskor előnézeti képernyőként, továbbá értesítések kijelzésére is alkalmasnak ígérkezik.

BREAKING！

Let’s take a look at the new design of the Xiaomi 17 series, the most anticipated flagship phone at the end of the year. pic.twitter.com/sgXeAhzq9h — PhoneArt (@UniverseIce) September 16, 2025

A Xiaomi 17 Pro és Xiaomi 17 Pro Max mobilok csúcskategóriásak lesznek, ezek használhatják először a Snapdragon 8 Elite Gen 5 csúcs rendszerlapkát. Ez a chip annyira új, hogy a Qualcomm csak a napokban fogja bejelenteni.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!