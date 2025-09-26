Hírlevél

Rendkívüli

Donald Trump fontos dolgot jelentett be a magyar olajellátásról

Ennek a rendeletnek sokan nem fognak örülni: napi két órára korlátozták a mobilozást

A sétálás közbeni mobilhasználatot is korlátozhatják. Ártalmas a sok mobilozás az embereknek.
A japán Toyoake város vezetése új rendeletet fogadott el, amely szimbolikusan napi két órában maximalizálja a szabadidőben történő mobilozást a polgárok számára. A figyelem felkeltésére kitalált rendelet célja, hogy főként az iskolai rutinjukhoz a nyári szünet után visszatérő diákok több alváshoz jussanak, a munkával vagy tanulással kapcsolatos mobilozás nem tartozik a hatálya alá.

A városi tanács szerint ártalmas szintre hágott a szabadidőben történő mobilozás
Fotó: Martijn Baudoin / Unsplash

„Az önkormányzat elsődleges célja, hogy minden állampolgár megfelelő mennyiségű alváshoz jusson” – áll a tanács indoklásában. A dokumentum arra is kitér, hogy sok japán figyelmen kívül hagyja az egészségügyi minisztérium ajánlását, amely napi 6–8 óra alvást javasol.

A családi kötelékeket is gyengítheti a túl sok mobilozás

A tanács szerint a túlzásba vitt mobilozás nemcsak az egyéneket, hanem a családokat és a családi kötelékeket is megterheli.

A túlzott telefonhasználók és a családjaik a hétköznapi és a társasági életükben is nehézségekkel szembesülhetnek

– foglalt állást.

A 70 ezer fős Toyoake a rendelet elfogadását követően felmérést kíván végezni a lakosság körében, hogy mit gondolnak a szokatlan szabályozásról. 

A betartását meg sem próbálják ellenőrizni, és büntetési tételek sincsenek a rendeletet megszegők szankcionálásra, az egész akció a figyelemfelkeltésről szól.

Az önkormányzat nem tartja kizártnak, hogy a jövőben más figyelemfelkeltő rendelettel is előáll majd, például szintén szimbolikusan betilthatja a sétálás közbeni mobilozást is.

