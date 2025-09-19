Milliók teszik ezt a telefonjukkal, pedig életveszélyes is lehet

A lefekvés előtti mobilozás mára mindennapi rutin lett, sokan pedig az ágyban is hagyják a készüléküket töltés közben, ám ez a szokás komoly veszélyeket hordoz. A szakértők szerint nemcsak a készülék élettartamát rövidítheti a rossz praktika, de akár lakástüzet is okozhat.

A legjobb lámpaoltás előtt feltölteni, majd az ágy mellett hagyni a mobilokat

Fotó: Elizeu Dias / Unsplash

Jürgen Ripperger, a Német Villamosmérnöki Szövetség szakértője rámutatott, hogy az ágyban történő töltés hőtorlódást idézhet elő. Ez az akkumulátor túlmelegedéséhez, szélsőséges esetben akár tűzhöz vezethet.

A nagy hőingadozás ráadásul károsítja az akkumulátort, gyorsítja annak az elöregedését, így rontja az akkus üzemidőt.

Miért veszélyes a mobil töltése az ágyban?

Bár sok készülék veszélyes mértékű melegedés esetén észleli és leállítja a töltést, ám a felhasználók jelentősen lerövidíthetik a mobiljuk életciklusát az ágyban való töltéssel.

Nem csak az európai szakértők nem szeretik az ágyban való mobiltöltést, a New York-i rendőrség is több ízben figyelmeztette már a lakosságot, hogy ne töltsék a készülékeiket a párna vagy a takaró alatt. Több esetben is előfordult, hogy megolvadt vagy kigyulladt a túlmelegedett telefon.

Akár fel is robbanhat az akku, ami emberi életre és vagyonra egyaránt súlyos veszélyt jelent.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy körültekintően kell használni a mobilokat, továbbá életveszélyes vackok helyett jó minőségű töltővel kell tölteni az akkumulátoraikat. Bár egyes balesetek mögött a mobilok és a töltők gyártási hibái is állhatnak, de életszagú körülmények mellett a fő kockázati tényezőt a nem megfelelő használat jelenti.

