Innováció, amit senki sem kért – itt a nadráglokátor

Újabb kínos és nevetséges történetről számolt be az NBC Los Angeles, egy Salt Lake City-ből Los Angeles városába repült férfi Apple AirTag követőkütyüvel volt kénytelen felhajtani az ellopott nadrágját és egyéb holmijait.

Megállíthatatlanok a repülőtéri nadrágtolvajok

Fotó: Kit / Unsplash

A történet sajnos tipikus: Daniel Scott hiába várta a poggyászát a leszállás után a szalagon, híre-hamva sem volt, de szerencsére modern amerikaiként persze elrejtett benne egy Apple AirTag követőkütyüt. A telefonját megnézve csúnya meglepetés fogadta, a poggyásza már kifelé tartott a repülőtérről.

Gyorsan elillant a nadrágtolvaj

Scott azonnal kifutott az épület elé, azonban addigra már járműben mozgott a poggyásza. A társával maga is autóba pattant, és nem is kellett sokáig üldöznie a poggyászát, egy kilométeren belül magállt a csomag. A helyszínen egy elhagyatott épületet találtak, bedeszkázott ablakokkal.

A férfi és az utazótársa nem voltak annyira felpaprikázva, hogy segítség nélkül próbálják meg felhajtani a hiányzó bőröndöt, hívták a reptéri rendőrséget. A hivatásosak behatoltak az épületbe, majd több embert is bilincsbe vertek.

Az egyikőjük addigra már Scott pólóját, nadrágját és cipőjét viselte, ami különösen abszurddá tette a helyzetet.

A férfi végül bemehetett az épületbe, a poggyászában lévő ruhái mindenfelé szétdobálva hevertek, és ugyan a bőröndjét menthetetlenül szétvágták, de a holmijainak 90 százalékát végül vissza tudta szerezni.

A kaland után Scott azt tanácsolja mindenkinek, hogy az AirTag vagy hasonló nyomkövető minden utazáskor legyen az alapfelszerelés része, enélkül sosem látta volna újból az ellopott holmijait.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!