NBA 2K26 – realisztikus kosárlabda vagy ismételt pénzcsapda?

Az NBA 2K26 megérkezett, és ahogy minden évben, idén is felteszi a kérdést a rajongóknak: vajon elég újdonságot kínál ahhoz, hogy a korábbi verzióról érdemes legyen továbblépni? A PS5-re kiadott változat a látványvilágban és a játékmenet részleteiben is szintet lépett, de közben továbbra sem tud teljesen megszabadulni azoktól a kritikáktól, amelyek évek óta kísérik a sorozatot. Nézzük meg közelebbről, mit nyújt a játék, és kinek éri meg beruházni rá.

Az NBA 2K26 szinte olyan, mintha élő játékosokkal játszanánk. Bár ez már egy jó ideje így van.

Grafika és technikai teljesítmény – szinte, mint a tévében

A Visual Concepts fejlesztői láthatóan nagy energiát fektettek abba, hogy a PS5 hardverét maximálisan kihasználják. A 120 Hz-es támogatásnak köszönhetően a mozgás tükörsima, a DualSense kontroller haptikus visszajelzései pedig teljesen új szintre emelik a kosárlabda-élményt. Amikor egy játékos a palánk alá tör, a kontroller rezgései erőteljesebb ütközéseket imitálnak, a sprint közbeni fáradás pedig finom rezgésekkel érzékelhető.

A közönség reakciói is szépen illeszkednek a pályán történtekhez.

A grafikai megvalósítás valósághűbb, mint valaha: az arcmimikák, a haj mozgása, a mezek textúrái és a stadion fényhatásai olyan szinten kidolgozottak, hogy néha tényleg úgy tűnik, mintha egy élő NBA-közvetítést néznénk. A közönség reakciói is dinamikusabbak, jobban illeszkednek a pályán történtekhez, ami sokat hozzátesz a mérkőzések atmoszférájához.

Játékmenet – több kontroll, kevesebb gépiesség

Az NBA 2K26 legnagyobb újítása nem feltétlenül látványban, hanem a mozgásban rejlik. Az animációk folyamatosabbak, a játékosok mozdulatai kevésbé „törnek meg”, és jobban reagálnak a pályán történtekre. A védekezés kifejezetten sokat fejlődött: a labdaszerzés és a blokkok sokkal életszerűbbek, nem érződik annyira előre scripteltnek.

Az AI teljesítménye is előrelépett: a gépi ellenfelek jobban alkalmazkodnak a taktikánkhoz, variálják a támadásokat, és sokkal kevesebb az ismétlődő mozdulatsor. Ez az egyjátékos módot jelentősen kiegyensúlyozottabbá és élvezetesebbé teszi.

A támadásban is érezhető a fejlődés. A dobómozdulatok pontosabbak, a tempó és a ritmus jobban számít, így a játékosoknak több figyelmet kell fordítaniuk a mozdulatok időzítésére. Az irányítás összességében pontosabb, bár a kezdők számára továbbra is meredek a tanulási görbe.