NBA 2K26 – realisztikus kosárlabda vagy ismételt pénzcsapda?

Az NBA 2K26 megérkezett, és ahogy minden évben, idén is felteszi a kérdést a rajongóknak: vajon elég újdonságot kínál ahhoz, hogy a korábbi verzióról érdemes legyen továbblépni? A PS5-re kiadott változat a látványvilágban és a játékmenet részleteiben is szintet lépett, de közben továbbra sem tud teljesen megszabadulni azoktól a kritikáktól, amelyek évek óta kísérik a sorozatot. Nézzük meg közelebbről, mit nyújt a játék, és kinek éri meg beruházni rá.
A Visual Concepts fejlesztői láthatóan nagy energiát fektettek abba, hogy a PS5 hardverét maximálisan kihasználják. A 120 Hz-es támogatásnak köszönhetően a mozgás tükörsima, a DualSense kontroller haptikus visszajelzései pedig teljesen új szintre emelik a kosárlabda-élményt. Amikor egy játékos a palánk alá tör, a kontroller rezgései erőteljesebb ütközéseket imitálnak, a sprint közbeni fáradás pedig finom rezgésekkel érzékelhető.
A grafikai megvalósítás valósághűbb, mint valaha: az arcmimikák, a haj mozgása, a mezek textúrái és a stadion fényhatásai olyan szinten kidolgozottak, hogy néha tényleg úgy tűnik, mintha egy élő NBA-közvetítést néznénk. A közönség reakciói is dinamikusabbak, jobban illeszkednek a pályán történtekhez, ami sokat hozzátesz a mérkőzések atmoszférájához.
Az NBA 2K26 legnagyobb újítása nem feltétlenül látványban, hanem a mozgásban rejlik. Az animációk folyamatosabbak, a játékosok mozdulatai kevésbé „törnek meg”, és jobban reagálnak a pályán történtekre. A védekezés kifejezetten sokat fejlődött: a labdaszerzés és a blokkok sokkal életszerűbbek, nem érződik annyira előre scripteltnek.
Az AI teljesítménye is előrelépett: a gépi ellenfelek jobban alkalmazkodnak a taktikánkhoz, variálják a támadásokat, és sokkal kevesebb az ismétlődő mozdulatsor. Ez az egyjátékos módot jelentősen kiegyensúlyozottabbá és élvezetesebbé teszi.
A támadásban is érezhető a fejlődés. A dobómozdulatok pontosabbak, a tempó és a ritmus jobban számít, így a játékosoknak több figyelmet kell fordítaniuk a mozdulatok időzítésére. Az irányítás összességében pontosabb, bár a kezdők számára továbbra is meredek a tanulási görbe.
Az egyik legnépszerűbb játékmód, a MyCareer idén új sztorielemmel tér vissza. A történet frissebb és kevésbé erőltetett, mint a korábbi években, és jobban illeszkedik az NBA világához. A döntéseink nagyobb hatással vannak a karakter fejlődésére, így a karrierépítés valóban interaktívabbnak tűnik.
A The City, vagyis a nyílt világú hub is bővült. Több új zóna, extra kihívások és közösségi események várják a játékosokat. Az online élmény azonban vegyes: bár a szerverek stabilabbak, a mikrotranzakciók itt is folyamatosan jelen vannak, és aki gyorsan szeretne előrelépni, annak szinte elkerülhetetlen a költekezés.
A MyTeam mód továbbra is az NBA 2K-sorozat legvitatottabb része. Bár az NBA 2K26-ban finomítottak a jutalmazási rendszeren, a játékmechanika még mindig erősen a mikrotranzakciókra épít. Aki komoly csapatot szeretne építeni, az szinte biztosan kénytelen lesz pénzt költeni, mert a fejlődés természetes úton lassú és sokszor frusztráló.
Ez az a pont, ahol a sorozat legnagyobb kritikái évről évre újra előkerülnek. A fejlesztők ugyan próbálják kiegyensúlyozni a modelleket, de a játékosok egy része számára a mikrotranzakciós nyomás rontja az összképet.
Az NBA 2K26 kétségtelenül a valaha volt legrealisztikusabb kosárlabda-szimuláció. Mi Playstation 5-ösön próbáltuk ki és a grafikai részletek, a játékmenet finomításai és a DualSense nyújtotta élmények egyértelműen a sorozat csúcsát jelentik. Az AI fejlődése miatt az egyjátékos mód sokkal élvezetesebb, a MyCareer pedig valóban szórakoztató sztorielemmel bővült.
Ugyanakkor a mikrotranzakciók árnyéka továbbra is ott lebeg a játék felett, különösen a MyTeam esetében. Ez sokak számára megkérdőjelezheti, hogy megéri-e a teljes ár kifizetése, főleg akkor, ha már birtokában vannak a tavalyi résznek.
A hardcore rajongók, akik minden szezonban naprakészen követik az NBA-t, és szeretnék a legfrissebb élményt átélni, biztosan örömmel váltanak. Az alkalmi játékosoknak azonban érdemes elgondolkodniuk: vajon a grafikai és játékmenetbeli finomítások elég indokot jelentenek a váltásra?
Az biztos, hogy aki PS5-ön szeretne kosárlabdázni, annak jelenleg nincs jobb választása, mint az NBA 2K26 – de a sorozat régi dilemmái idén sem tűntek el teljesen.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!