Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Így bukkantak rá Kaszás Nikolett holttestére a Pilisben

NBA 2K26

NBA 2K26 – realisztikus kosárlabda vagy ismételt pénzcsapda?

23 perce
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A PS5-ön játszva szinte tévéközvetítésnek tűnik a játék, a mozgás és az atmoszféra hibátlan. Ugyanakkor az NBA 2K26 MyTeam módja erős pénzköltésre ösztönzi a játékosokat, ami sokak élményét árnyékolhatja be.
Link másolása
Vágólapra másolva!
NBA 2K26kosárlabdatesztjátékmikrotranzakció

Az NBA 2K26 megérkezett, és ahogy minden évben, idén is felteszi a kérdést a rajongóknak: vajon elég újdonságot kínál ahhoz, hogy a korábbi verzióról érdemes legyen továbblépni? A PS5-re kiadott változat a látványvilágban és a játékmenet részleteiben is szintet lépett, de közben továbbra sem tud teljesen megszabadulni azoktól a kritikáktól, amelyek évek óta kísérik a sorozatot. Nézzük meg közelebbről, mit nyújt a játék, és kinek éri meg beruházni rá.

Az NBA 2K26 szinte olyan, mintha élő játékosokkal játszanánk. Bár ez már egy jó ideje így van.
Az NBA 2K26 szinte olyan, mintha élő játékosokkal játszanánk. Bár ez már egy jó ideje így van.

Grafika és technikai teljesítmény – szinte, mint a tévében

A Visual Concepts fejlesztői láthatóan nagy energiát fektettek abba, hogy a PS5 hardverét maximálisan kihasználják. A 120 Hz-es támogatásnak köszönhetően a mozgás tükörsima, a DualSense kontroller haptikus visszajelzései pedig teljesen új szintre emelik a kosárlabda-élményt. Amikor egy játékos a palánk alá tör, a kontroller rezgései erőteljesebb ütközéseket imitálnak, a sprint közbeni fáradás pedig finom rezgésekkel érzékelhető.

A közönség reakciói is szépen illeszkednek a pályán történtekhez.

A grafikai megvalósítás valósághűbb, mint valaha: az arcmimikák, a haj mozgása, a mezek textúrái és a stadion fényhatásai olyan szinten kidolgozottak, hogy néha tényleg úgy tűnik, mintha egy élő NBA-közvetítést néznénk. A közönség reakciói is dinamikusabbak, jobban illeszkednek a pályán történtekhez, ami sokat hozzátesz a mérkőzések atmoszférájához.

Játékmenet – több kontroll, kevesebb gépiesség

Az NBA 2K26 legnagyobb újítása nem feltétlenül látványban, hanem a mozgásban rejlik. Az animációk folyamatosabbak, a játékosok mozdulatai kevésbé „törnek meg”, és jobban reagálnak a pályán történtekre. A védekezés kifejezetten sokat fejlődött: a labdaszerzés és a blokkok sokkal életszerűbbek, nem érződik annyira előre scripteltnek.

Az AI teljesítménye is előrelépett: a gépi ellenfelek jobban alkalmazkodnak a taktikánkhoz, variálják a támadásokat, és sokkal kevesebb az ismétlődő mozdulatsor. Ez az egyjátékos módot jelentősen kiegyensúlyozottabbá és élvezetesebbé teszi.

A támadásban is érezhető a fejlődés. A dobómozdulatok pontosabbak, a tempó és a ritmus jobban számít, így a játékosoknak több figyelmet kell fordítaniuk a mozdulatok időzítésére. Az irányítás összességében pontosabb, bár a kezdők számára továbbra is meredek a tanulási görbe.

MyCareer és The City – több történet, több szabadság

Az egyik legnépszerűbb játékmód, a MyCareer idén új sztorielemmel tér vissza. A történet frissebb és kevésbé erőltetett, mint a korábbi években, és jobban illeszkedik az NBA világához. A döntéseink nagyobb hatással vannak a karakter fejlődésére, így a karrierépítés valóban interaktívabbnak tűnik.

A The City, vagyis a nyílt világú hub is bővült. Több új zóna, extra kihívások és közösségi események várják a játékosokat. Az online élmény azonban vegyes: bár a szerverek stabilabbak, a mikrotranzakciók itt is folyamatosan jelen vannak, és aki gyorsan szeretne előrelépni, annak szinte elkerülhetetlen a költekezés.

MyTeam – a mikrotranzakciók árnyékában

A MyTeam mód továbbra is az NBA 2K-sorozat legvitatottabb része. Bár az NBA 2K26-ban finomítottak a jutalmazási rendszeren, a játékmechanika még mindig erősen a mikrotranzakciókra épít. Aki komoly csapatot szeretne építeni, az szinte biztosan kénytelen lesz pénzt költeni, mert a fejlődés természetes úton lassú és sokszor frusztráló.

Ez az a pont, ahol a sorozat legnagyobb kritikái évről évre újra előkerülnek. A fejlesztők ugyan próbálják kiegyensúlyozni a modelleket, de a játékosok egy része számára a mikrotranzakciós nyomás rontja az összképet.

Pozitívumok és negatívumok:

  • + lenyűgöző grafika, valósághű arcmimikák és stadionhangulat,
  • + pontosabb irányítás, fejlettebb AI és gördülékenyebb animációk,
  • + bővített MyCareer sztori és élőbb The City élmény,
  • + DualSense haptikus funkcióinak kiváló integrációja,
  • - de továbbra is erős mikrotranzakciós nyomás a MyTeam módban,
  • - kevés radikális újítás a tavalyi kiadáshoz képest.

Összegzés – kinek ajánlott az NBA 2K26?

Az NBA 2K26 kétségtelenül a valaha volt legrealisztikusabb kosárlabda-szimuláció. Mi Playstation 5-ösön próbáltuk ki és a grafikai részletek, a játékmenet finomításai és a DualSense nyújtotta élmények egyértelműen a sorozat csúcsát jelentik. Az AI fejlődése miatt az egyjátékos mód sokkal élvezetesebb, a MyCareer pedig valóban szórakoztató sztorielemmel bővült.

Ugyanakkor a mikrotranzakciók árnyéka továbbra is ott lebeg a játék felett, különösen a MyTeam esetében. Ez sokak számára megkérdőjelezheti, hogy megéri-e a teljes ár kifizetése, főleg akkor, ha már birtokában vannak a tavalyi résznek.

A hardcore rajongók, akik minden szezonban naprakészen követik az NBA-t, és szeretnék a legfrissebb élményt átélni, biztosan örömmel váltanak. Az alkalmi játékosoknak azonban érdemes elgondolkodniuk: vajon a grafikai és játékmenetbeli finomítások elég indokot jelentenek a váltásra?

Az biztos, hogy aki PS5-ön szeretne kosárlabdázni, annak jelenleg nincs jobb választása, mint az NBA 2K26 – de a sorozat régi dilemmái idén sem tűntek el teljesen.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!