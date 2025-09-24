Ön mennyit utazik a munkába? Ez a nővér 8000 kilométert!

Sokaknak már egy óra ingázás is sok, de az amerikai Courtney El Refai értelmezni sem tudja az ezzel kapcsolatos panaszkodást. A TikTokon híressé vált, kórházi nővérként dolgozó fiatal nő ugyanis Svédországban él a családjával, de Kaliforniában dolgozik, napidíjas rendszerben.

A nővérként dolgozó Courtney El Refai 8000 kilométeres ingázást vállal be a remek fizetés és a sok szabadidő kombinációjáért

Fotó: Courtney El Refai

A 32 éves nővér tavaly decemberben költözött Európába a férjével, de továbbra is az Egyesült Államokban vállal munkát. A tiktokos videóiban részletesen dokumentálja, hogyan utazik Stockholm és San Francisco között.

Megéri a döbbenetes ingázás a nővérnek

A nővér persze nem napi vagy heti szinten utazik, hanem néhány hetente repül át Svédországból az Egyesült Államokba, ahol aztán ledolgozik tíz műszakot, miközben Airbnb-s lakásokban él. A tíz műszak között tart legalább egy szabadnapot, és elmondása szerint ritka, hogy 8 órásnál hosszabb műszakot vállalna.

A szállását és a repülőjegyeket neki kell fizetnie, az utóbbi oda-vissza 450 dollárba kerül, de így is megéri neki az ingázás, hiszen minimum 100 dolláros, prémium órabérért dolgozik.

Ez azt jelenti, hogy műszakonként legalább 800 dollár jár neki, így tíz műszak alatt minimum 8000 dollárt keres. Nem világos, hogy miként működik az adózása, de az említett összeg 2,64 millió forintnak felel meg, amiből költségek letudása után kényelmesen megél Svédországban.

„A napidíjas munkám sok rugalmasságot ad, így Svédországban más dolgokra koncentrálhatok, például a nyelvtanulásra, barátokra, a lányommal töltött időre, a hobbikra” – mesélte a Business Insidernek.

Természetesen nem felhőtlen a szuperingázás, a két város közti 9 óra időeltolódást nem lehet szimplán megszokni, rossz másfél-két heteket távol tölteni a családjától, plusz nem tud kettészakadni, hogy az amerikai és a svéd barátaival is képes legyen időt tölteni. Ettől függetlenül ez anyagilag megéri számára, és meglehetősen sok szabadideje van otthon, amit képes hasznosan eltölteni.

