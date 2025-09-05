Zseniálisan oldanák meg a laptop miatti nyakfájást

A számítógépekkel dolgozók egyik leggyakoribb nyűgét a kijelző rossz pozíciója jelenti, az emiatt felvett helytelen testtartás nyakfájáshoz és hátfájáshoz hasonló gondok kialakuláshoz vezet. Ezek a panaszok ráadásul nem csak munka közben, de munkán kívül is megkeserítik az életet, és nem mindig egyszerű tenni ellenük.

Arckövetéssel emeli, forgatja, dönti a laptopot a Lenovo Smart Motion Concept, ami segíthet a nyakfájás leküzdésében

Fotó: Impress Watch / YouTube

A Lenovo az IFA-kiállításon most bemutatott egy laptopokhoz szánt koncepció terméket a probléma kezelésére. A Smart Motion Concept laptopállvány képes automatikusan emelni, dönteni és elfordítani a notebookot, hogy mindig a leginkább ergonomikus szögben álljon a számítógépező előtt.

Megelőzheti a nyakfájást az okos kiegészítő

A Smart Motion Concept a laptop webkameráján keresztül követi a felhasználó mozgását, és kevés késleltetéssel állandóan újrapozicionálja magát. A motorizált mozgatás mellett a laptopállvány USB hubot és hűtőventilátorokat is tartalmaz, amelyek szintén nagyon hasznosak lehetnek a használata során.

A Smart Motion Concept egyelőre csak prototípus, és nem tudni, hogy ténylegesen piacra kerül-e. Viszont a Lenovo merész koncepciótermékeivel ellentétben a különleges laptopállvány egy igencsak földhöz ragadt és egyszerű termék, ami emberek milliót érintő valódi gondot orvosol, így jó esély van rá, hogy ténylegesen kapható lesz.

