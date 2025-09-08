Beépített nyomkövető került a pendrive-ba

Rizikós és rendkívül kellemetlen az apró méretű pendrive-ok és külső SSD-k elveszítése, így nem is érthető, hogy miért most kerül piacra az első beépített nyomkövetővel ellátott modell. A Team Group gyártó T-Create Expert P34F meghajtója világelsőként integrált Apple AirTaget kapott, így a köddé válása esetén ugyanúgy kereshető és pittyegtethető az iPhone mobilokkal, mint az ellopott autó vagy az elveszett gyerek.

A Team Group T-Create Expert P34F az első beépített nyomkövetővel ellátott külső SSD

Fotó: Team Group

A T-Create Expert P34F külső SSD előnyei szerencsére nem fújtak ki a mobilos kereshetőségben, az alapvető adattárolási céljára is kompetensnek tűnik. A gyártó 512 GB, 1 TB és 2 TB kapacitással dobja piacra, USB-C csatlakozót használ, az USB 3.2 Gen2x1 szabvány támogatásának köszönhetően pedig akár 1000 MB/s olvasási és 900 MB/s írási sebességre is képes.

Gombelem is kell a nyomkövetőbe

A külső SSD további érdekesebb tulajdonságai közül kiemelhető, hogy a borítása 73%-ban cinkötvözetből készült, csupán 70 grammot nyom, és három év garanciával érkezik.

A keresőfunkció működéséhez persze állandó áramellátásra van szüksége, a gyártó ezt egy ugyanolyan CR2032 cserélhető gombelemmel valósította meg, mint ami az AirTagben is van.

A Team Group T-Create Expert P34F már piaci bevezetés alatt áll, de hírünk írásáig a különféle modellek ajánlott fogyasztói árai még nem derültek ki.

