Rászorult a tűzveszélyes okosgyűrű a férfi ujjára

A gyűrűket hosszú ideje viselők minden bizonnyal rengetegszer kerültek olyan helyzetbe, hogy az ujjuk megdagadása miatt nehezükre esett leszedni a gyűrűt, ilyenkor a szappanos víz általában megoldja a problémát. A technológiával foglalkozó ZONEofTECH YouTube-csatorna házigazdája most fordított helyzetbe került a Samsung Galaxy Ringjével: az okosgyűrű dagadt meg az ujján, miután előjel nélkül felpúposodott az akkumulátora.

Samsung Galaxy Ring okosgyűrű

Fotó: Samsung

A youtuber nem tudta leszedni az ujjáról az okosgyűrűt, és fájóan szorította azt. Mindezek tetejébe éppen világ körüli úton volt, a tűzveszélyes gyűrűje miatt pedig nem engedték felszállni a repülőre.

A helyzet miatt kénytelen volt meglátogatni a legközelebbi kórház sürgősségi osztályát, ahol sikeresen leimádkozták az ujjáról az okosgyűrűt.

Nemcsak a mobilok, de az okosgyűrűk is púposodhatnak

Elsősorban a Google Pixel mobilok folyamatosan kálváriája miatt idén jó néhány alkalommal lehetett olvasni a púposodó, és emiatt tűzveszélyessé váló akkukról, de a jelenség bármely lítium-ion akkus eszköz esetében előfordulhat.

Ez az első nagy visszhangot kapott eset, mikor valaki okosgyűrűvel járt ugyanígy.

A helyzet különösen aggasztó az okosgyűrű esetében, hiszen elméletileg még az sem zárható ki, hogy akkuhiba esetén súlyos égési sérülést okozzon. Egy telefont vagy egy okosórát baj esetén pillanatok alatt el lehet hajítani, de belegondolni is horror, hogy mi történhet, amennyiben nem sikerül lekapni az ujjról az akkuhiba miatt brutálisan felhevült okosgyűrűt.

Update:



- I was denied boarding due to this (been travelling for ~47h straight so this is really nice 🙃). Need to pay for a hotel for the night now and get back home tomorrow👌



- was sent to the hospital, as an emergency



- ring got removed



You can see the battery all… https://t.co/SRPfYI92Zg pic.twitter.com/ob8uUp5BeW — Daniel (@ZONEofTECH) September 29, 2025

Hírünk írásáig a Samsung nem reagált az esetre, azonban efféle panasz eddig nem érkezett a termékre, noha már tavaly piacra került. Könnyen elképzelhető, hogy egyedi esetről van szó, nem kell emiatt félelemből kerülni a teljes termékkategóriát, de mindenesetre figyelmeztetésnek jó volt az eset.

