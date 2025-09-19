Reklámokat fognak mutogatni a drága okoshűtők

A modern világ nagy igazsága, hogy ami rendelkezik kijelzővel és netkapcsolattal, azon reklámok fognak megjelenni. A Samsung most óriási felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban, a Family Hub termékcsaládba tartozó okoshűtőin kísérleti jelleggel reklámokat kezd megjeleníteni az ajtajukba integrált, modelltől függően 21,5 - 32 hüvelykes kijelzőn.

Samsung Family Hub okoshűtő

A Samsung tájékoztatása szerint csak akkor lesznek láthatóak a reklámok, ha alapvetően inaktív állapotban van az okoshűtők kijelzője, plusz a fotókat és a művészeti alkotásokat megjelenítő módokban sem bukkannak majd fel a hirdetések. Az okoshűtőkön csak specifikus reklámkampányok anyagai jelenhetnek meg, és minden hirdetést csak egyszer mutatnak majd a hűtők.

Milliós forintos okoshűtőkről van szó

A reklámok miatti felháborodás érthető, Samsung Family Hub hűtők az Egyesült Államokban 1800-3500 dollárba, azaz nettó 600 ezer és 1,17 millió forint közti összegekbe kerülnek. Még a legolcsóbb is pokolian drága egy hűtőhöz képest, és nehezen tűnik védhetőnek, hogy a prémium termékeket megvásárlóknak reklámokat kelljen nézegetniük.

A helyzet viszont nem újdonság, az Egyesült Államokban a Samsung régóta még a legdrágább mobiljain és okostévéin is reklámokat mutogat.

Egészen eddig megúszta ezt a praktikát, továbbra is vásárolják a termékeit, így végső soron semmi meglepő sincs abban, hogy most az okoshűtőket is elkezdte bevonni a másodlagos bevételszerzési sémába.

