Hupsz, elfelejtettek kijelzőt tenni az okosóra elejére

Szokatlan termékkel örvendeztette meg nagyérdeműt a sportoláshoz szánt viselhető eszközöket gyártó Polar vállalat, bejelentette az első kijelző nélküli fitneszkarkötőjét. A Polar Loop távolabbról és első ránézésre egy okosóra benyomását kelti, de a széles szíja a kijelző helyén is átfut, így szokatlanul fest.

Távolról okosóra benyomását keltei a Polar Loop aktivitásmérő

Fotó: Polar

A fizikai tevékenység figyelésére szánt aktivitásmérő eszköz a véroxigénszint mérését leszámítva rendelkezik minden manapság megszokott funkcióval, azaz képes követni a lépéseket, a pulzust, az alvást, a sportolást. Kijelző hiányában csak 29 gramm súlyú, és egy töltéssel nyolc nap üzemidőre képes.

Csak elvonja a figyelmet az okosóra

A kijelző nélküli aktivitásmérővel a Polar célja, hogy a viselők bármiféle figyelmet elvonó tényezőtől mentesen követhessék a fizikai aktivitásaikat és az életjeleiket. Az adatokat a cég Android és iOS mobilappjaiban tekinthetik meg a viselők, amely mentes bármiféle pénzért feloldható extrától és előfizetéstől, így nem zavarja meg rejtett költségek által kiváltott stressz a pulzusmérést.

Ötféle színű szíjjal lesz kapható a Polar Loop

Fotó: Polar

Ennek megfelelően viszont ki kell fizetni becsülettel a termék árát, a 2025. szeptember 10-én piacra kerülő Polar Loop bruttó 74 900 forintos áron rendelhető a gyártó webhelyéről.

