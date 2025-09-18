Hírlevél

Ray-Ban

James Bond csak leshet: hihetetlen kémszemüveget dobtak piacra

Majdnem megduplázódott a legolcsóbb modell üzemideje. Itt az Oakley okosszemüveg is.
A Meta idei Connect fejlesztői konferenciáján a viselhető technológiák kapták a főszerepet, Mark Zuckerberg rögtön három új okosszemüveget is bemutatott, kettő Ray-Ban, a harmadik pedig Oakley márkajelzésű.

Fotó: Meta

A legnagyobb érdeklődést a Meta Ray-Ban Display váltotta ki, ez a Meta első olyan okosszemüvege, amely kijelzőt is kínál a viselők számára. A készülék jobb lencséjében elhelyezett, színes kijelzőn például üzenetek és élő fordításos feliratok jelenhetnek meg, de éppen videóhívások bonyolítására és navigációs utasítások követésére is alkalmas. A 12 megapixeles kamera előnézeti képet ad a fotózás előtt a kijelzőn, az okosszemüveg vezérlése pedig egy különleges csuklópánton keresztül, kézgesztusos rendszerrel történik.

Fotó: Meta

A Ray-Ban Display tipikusan hatórás üzemidőt biztosít, de a hordozható töltőtokkal akár 30 óráig is használható. Az indulóára 799 dollár (nettó 262 ezer forint), a megjelenése pedig szeptember 30-ra várható az Egyesült Államokban.

Megújult az eddig is kapható okosszemüveg

A Meta ezzel nem állt meg: bemutatta a Ray-Ban Meta második generációját is, amely az elődjére majdnem ráduplázva akár nyolc órás üzemidőt is kínálhat, plusz 3K felbontású és 60 képkockás videófelvételi lehetőséget kínál. A termék 379 dollárért (nettó 124 ezer forintért) elméletileg máris kapható, Wayfarer, Skyler, és Headliner keretstílusokkal.

Fotó: Meta

Végül a harmadik új okosszemüveggel a sportolókat veszi célba Mark Zuckerberg cége, az Oakley Meta Vanguard víz- és porálló kivitelben, kilencórás üzemidővel, Garmin és Strava integrációval érkezik. Ebbe is 12 megapixeles és 3K kamera került, az akkus üzemideje 9 óra. A modell 499 dollárért (nettó 164 ezer forintért) lesz elérhető október végétől, és kifejezetten nagy intenzitású edzésekhez tervezték.

Fotó: Meta

