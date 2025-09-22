Tévék milliói válnak ingyen a lakások trendi kiegészítőivé

Minden modern okostévéjét a nappali vagy a hálószoba ékkövévé szeretne tenni az LG. A most bejelentett Gallery+ szolgáltatásának segítségével a televíziók a lakások dizájnelemeivé válhatnak, a tulajdonosaik több mint 4000 válogatott műalkotással, fotóval, tematikus képpel tudják majd digitális képkeretté avanzsálni a nagy kijelzős készülékeiket.

A 2025-ös okostévékén máris elérhető, a legújabb szoftvert utólag megkapókra pedig hamarosan érkezik az LG Gallery+

Fotó: LG

A gyűjtemény klasszikus festményeket, ikonikus filmes pillanatokat, továbbá videójátékokkal kapcsolatos grafikákat is kínál. A felhasználók nemcsak a világhírű alkotásokban gyönyörködhetnek, hanem személyes emlékeiket is kivetíthetik a képernyőre a Google Fotók integrációjának köszönhetően, plusz a Gemini mesterséges intelligenciával egyedi képeket is generálhatnak.

Okostévéből képkeret

A szolgáltatás ingyenes alapváltozata több mint 150 országban máris elérhető a gyártó 2025-ös évjáratú okostévéin. A korábbi termékekkel rendelkezőknek sem kell csüggedniük, a Gallery+ még idén azokon a modelleken is elérhetővé válik, amelyek a webOS Re:New programon keresztül utólag megkapják az LG legújabb okostévés szoftverét.

