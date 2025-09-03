Nincs több kibúvó az öngyilkos kamasz tragédiája után

Az elmúlt években többször is történtek már öngyilkosságok a chatbotokal való beszélgetések hatására. A termékek nem csak hogy nem ismerték fel az áldozatok aggasztó mentális állapotát, de olyan válaszokat adtak számukra, amelyek az öngyilkos gondolatok további spiráljába taszították a sebezhető állapotban lévő felhasználókat. A széles közönséget leginkább az öngyilkos kamaszok ügyei rázták meg, ezeket az értelmetlen tragédiákat különösen nehéz feldolgozni.

A csevegések során fűtötte az öngyilkos kamasz tévképzeteit a ChatGPT

A piacvezető ChatGPT eddig kimaradt az efféle ügyekből, de borítékolható volt, hogy ez nem marad így sokáig. Idén áprilisban sajnos megtörtént az első ChatGPT használatával összefüggésbe hozott öngyilkosság, a 16 éves Adam Raine-t a chatbottal folytatott társalgások lökték át a szakadékon.

Hobbira és tanulásra kezdte használni az öngyilkos kamasz a ChatGPT-t

Adam családja most polgári pert indított a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI ellen Kaliforniában, lényegében hanyagságból elkövetett emberöléssel vádolják a céget. Kártérítés kifizetése mellett azt szeretnék elérni, hogy olyan védelmi mechanizmusok kerüljenek a szolgáltatásba, amelyek képesek felismerni az Adamhez hasonló személyeket, és szakemberektől való segítségkérésre sarkallják őket.

A család szerint Adam tavaly októberben regisztrált a ChatGPT-be, a hobbijával kapcsolatos dolgok mellett tanulásra próbálta használni. Sajnos rövid időn belül a legközelebbi barátjának kezdte tekinteni a chatbotot, amely állandóan egyetértett a tévképzeteinek a helyességével, ez pedig nyilvánvalóan kulcsszerepet játszott a halálában.

Ha Ön, vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegély számot!

Az OpenAI részvétét fejezte ki Adam Raine családja számára, állítása szerint folyamatosan dolgozik a probléma megoldásán. A nemrég bevezetett GPT-5 modellje sokkal jobb a sérülékeny felhasználók felismerésében és kezelésében.

Ezen túlmenően a tragédia hatására szülői felügyeleti eszközt épít a ChatGPT-be, hogy a gondviselők tartalmilag korlátozhassák a gyerekeik és a chatbot közti interakciókat, további riasztásokat kapjanak az aggasztó viselkedésükről.

A hamarosan elérhetővé váló szülői felügyelet úgy működik majd, hogy a szülők hozzápárosíthatják a saját ChatGPT-fiókjukhoz a gyerekeik fiókjait. Ezt követően extra opciókat kapnak: életkorhoz illő szabálykészlettel tudják korlátozni a gyerek fiókjában a ChatGPT válaszait, letilthatják többek közt a memóriához és a csevegési előzményekhez hasonló funkciókat, továbbá értesítést kapnak, ha szorongásos tüneteket mutat a gyermekük.