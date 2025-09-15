Hírlevél

Elkészült az Android 16 a Samsung mobilokra

Első körben a csúcsmobilok kapják meg. Megkezdődött a legújabb Android terjesztése.
A nemrég piacra dobott Galaxy Z Flip 7 és Galaxy Z Fold 7 mobilokon való debütálását követően a Samsung megkezdte az Android 16 alaprendszert és a OneUI 8.0 kezelőfelületet tartalmazó szoftverfrissítés kiadását a régebbi készülékeire. Ez nem teljes meglepetés, a gyártó szeptemberre ígérte a következő nagy frissítés terjesztésének a megkezdését, bár konkrét napot nem jelölt meg.

Fotó: Amanz / Unsplash

Szokás szerint a Samsung hullámokban terjeszti a frissítést, első körben a Galaxy S25 termékcsalád tagjaira kezdte meg a kiadását, de hetekbe is telhet, mire világszerte az összes ügyfél számára elérhetővé válik. 

A következő körben előreláthatóan a Galaxy S24 család tagjai, továbbá a Galaxy Z Flip 6 és a Galaxy Z Fold 6 mobilokra fut be, aztán jöhetnek a régebbi prémium és a megfizethetőbb modellek.

Mit hoz a legújabb Android?

Az Android 16 és OneUI 8.0 kombinációt hozó frissítés nem eget rengető jelentőségű, inkább csak kisebb reszeléseket tartalmaz nagy mennyiségben: jobban használható MI-funkciók, továbbfejlesztett Now Bar és gyári alkalmazások, továbbá a legújabb Knox biztonsági funkciók és DeX számítógépes kezelőfelület jellemzi.

Melyik Samsungok kapják meg az Android 16-ot?

Galaxy S termékcsalád:

  • Galaxy S25 széria
  • Galaxy S24 széria
  • Galaxy S23 széria
  • Galaxy S22 széria
  • Galaxy S21 FE

Galaxy Z termékcsalád:

  • Galaxy Z Fold Special Edition
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 4

Galaxy A termékcsalád:

  • Galaxy A73
  • Galaxy A56
  • Galaxy A55
  • Galaxy A54
  • Galaxy A53
  • Galaxy A36
  • Galaxy A35
  • Galaxy A34
  • Galaxy A33
  • Galaxy A26
  • Galaxy A25
  • Galaxy A24
  • Galaxy A15
  • Galaxy A16
  • Galaxy A06
  • Galaxy A17

Galaxy Tab termékcsalád:

  • Galaxy Tab S10+
  • Galaxy Tab S10 Ultra
  • Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy Tab S10 FE+
  • Galaxy Tab S9 FE+
  • Galaxy Tab S9 FE
  • Galaxy Tab S9 Ultra
  • Galaxy Tab S9+
  • Galaxy Tab S9
  • Galaxy Tab S8 Ultra
  • Galaxy Tab S8+
  • Galaxy Tab S8
  • Galaxy Tab A9
  • Galaxy Tab A9+
  • Galaxy Tab S6 Lite (2024)
  • Galaxy Tab Active 5
  • Galaxy Tab Active 5 Pro

Galaxy XCover termékcsalád:

  • Galaxy XCover 7
  • Galaxy XCover 7 Pro
  • Galaxy XCover 6 Pro

