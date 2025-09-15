Elkészült az Android 16 a Samsung mobilokra

A nemrég piacra dobott Galaxy Z Flip 7 és Galaxy Z Fold 7 mobilokon való debütálását követően a Samsung megkezdte az Android 16 alaprendszert és a OneUI 8.0 kezelőfelületet tartalmazó szoftverfrissítés kiadását a régebbi készülékeire. Ez nem teljes meglepetés, a gyártó szeptemberre ígérte a következő nagy frissítés terjesztésének a megkezdését, bár konkrét napot nem jelölt meg.

Elsőként a Galaxy S25 széria tagjaira készült el az Android 16-ot hozó frissítés

Fotó: Amanz / Unsplash

Szokás szerint a Samsung hullámokban terjeszti a frissítést, első körben a Galaxy S25 termékcsalád tagjaira kezdte meg a kiadását, de hetekbe is telhet, mire világszerte az összes ügyfél számára elérhetővé válik.

A következő körben előreláthatóan a Galaxy S24 család tagjai, továbbá a Galaxy Z Flip 6 és a Galaxy Z Fold 6 mobilokra fut be, aztán jöhetnek a régebbi prémium és a megfizethetőbb modellek.

Mit hoz a legújabb Android?

Az Android 16 és OneUI 8.0 kombinációt hozó frissítés nem eget rengető jelentőségű, inkább csak kisebb reszeléseket tartalmaz nagy mennyiségben: jobban használható MI-funkciók, továbbfejlesztett Now Bar és gyári alkalmazások, továbbá a legújabb Knox biztonsági funkciók és DeX számítógépes kezelőfelület jellemzi.

Melyik Samsungok kapják meg az Android 16-ot?

Galaxy S termékcsalád:

Galaxy S25 széria

Galaxy S24 széria

Galaxy S23 széria

Galaxy S22 széria

Galaxy S21 FE

Galaxy Z termékcsalád:

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A termékcsalád:

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15

Galaxy A16

Galaxy A06

Galaxy A17

Galaxy Tab termékcsalád:

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 Pro

Galaxy XCover termékcsalád:

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Galaxy XCover 6 Pro

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!