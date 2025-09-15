Elkészült az Android 16 a Samsung mobilokra

A nemrég piacra dobott Galaxy Z Flip 7 és Galaxy Z Fold 7 mobilokon való debütálását követően a Samsung megkezdte az Android 16 alaprendszert és a OneUI 8.0 kezelőfelületet tartalmazó szoftverfrissítés kiadását a régebbi készülékeire. Ez nem teljes meglepetés, a gyártó szeptemberre ígérte a következő nagy frissítés terjesztésének a megkezdését, bár konkrét napot nem jelölt meg.
Szokás szerint a Samsung hullámokban terjeszti a frissítést, első körben a Galaxy S25 termékcsalád tagjaira kezdte meg a kiadását, de hetekbe is telhet, mire világszerte az összes ügyfél számára elérhetővé válik.
A következő körben előreláthatóan a Galaxy S24 család tagjai, továbbá a Galaxy Z Flip 6 és a Galaxy Z Fold 6 mobilokra fut be, aztán jöhetnek a régebbi prémium és a megfizethetőbb modellek.
Az Android 16 és OneUI 8.0 kombinációt hozó frissítés nem eget rengető jelentőségű, inkább csak kisebb reszeléseket tartalmaz nagy mennyiségben: jobban használható MI-funkciók, továbbfejlesztett Now Bar és gyári alkalmazások, továbbá a legújabb Knox biztonsági funkciók és DeX számítógépes kezelőfelület jellemzi.
Galaxy S termékcsalád:
Galaxy Z termékcsalád:
Galaxy A termékcsalád:
Galaxy Tab termékcsalád:
Galaxy XCover termékcsalád:
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!