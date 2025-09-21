Ma már az okosporszívó és a hűtő is célponttá válhat – így védhetjük meg az otthonunkat

Az okosotthon-eszközök gyorsan terjednek, és mára a világ számos háztartásában alapfelszereltségnek számítanak. Az okoshangszórók, kamerák, termosztátok és hálózatra kötött háztartási gépek kényelmet, energiamegtakarítást és modern élményt nyújtanak. Ugyanakkor egyre több jel mutat arra, hogy a hekkerek is felfedezték az IoT-eszközök sérülékenységeit. A kérdés így már nem az, hogy megtámadhatják-e az otthonainkat, hanem az, hogy mi mennyire vagyunk felkészülve a védekezésre.

Az okosotthonok a különböző automatizációk segítségével teszik kényelmesebbé az életünket. De ennek ára is van!

Miért kockázatosak az IoT-eszközök?

Az internetre kapcsolt eszközök többsége nem rendelkezik olyan erős biztonsági háttérrel, mint a számítógépek vagy okostelefonok. Gyakori probléma, hogy az eszközökhöz alapértelmezett jelszó tartozik, amelyet a felhasználók nem cserélnek le. Emellett a gyártók sokszor késve vagy egyáltalán nem adnak ki biztonsági frissítéseket, így a sebezhetőségek hosszú ideig nyitva maradnak.

A támadók számára ezek ideális belépési pontok: egy feltört okoskamera segítségével akár a teljes Wi-Fi hálózat hozzáférhetővé válhat, onnantól pedig a számítógépek és telefonok is veszélyben vannak. Az sem ritka, hogy a hekkerek botnet-hálózatokat építenek IoT-eszközökből, amelyek aztán túlterheléses támadásokban (DDoS) vesznek részt.

Hogyan ismerhetjük fel, ha baj van?

Az okosotthon-eszközök nem mindig jelzik egyértelműen, ha kompromittálódtak. Gyanúra adhat okot, ha a hálózat szokatlanul lelassul, ha az eszköz gyakran újraindul, vagy ha olyan adatforgalmat tapasztalunk, ami nem indokolható a szokásos használattal. Egy okoshűtőnek például nincs szüksége arra, hogy folyamatosan nagy mennyiségű adatot küldjön ki az internetre.

Hogyan védekezhetünk?

Bár az IoT-eszközök sebezhetősége valós probléma, megfelelő elővigyázatossággal minimalizálhatjuk a kockázatokat.

Alapértelmezett jelszavak cseréje: mindig állítsunk be egyedi, erős jelszót az eszközökhöz.

Rendszeres frissítések: ellenőrizzük gyakran, hogy van-e firmware frissítés, és ha igen, telepítsük.

Hálózat szegmentálása: az IoT-eszközök lehetőleg külön Wi-Fi hálózaton működjenek, ne azon, amelyet a számítógépek és telefonok is használnak.

Kamerák és mikrofonok védelme: ha nem használjuk őket, kapcsoljuk ki, vagy takarjuk le a lencsét.

Figyeljük a forgalmat: ha van rá lehetőség, használjunk olyan routert vagy biztonsági szoftvert, amely monitorozza az adatforgalmat, és figyelmeztet a gyanús aktivitásokra.

Mi várható a jövőben az okosotthonok piacán?

A szakértők szerint az IoT-biztonság az elkövetkező évek egyik kulcskérdése lesz. A gyártók egyre inkább kénytelenek lesznek szigorúbb biztonsági szabványokat alkalmazni, a felhasználóknak pedig tudatosabban kell kezelniük a saját eszközeiket. Valószínű, hogy a szabályozók is közbe fognak lépni: az Európai Unió például már dolgozik olyan irányelveken, amelyek kötelezővé tennék a biztonsági frissítések kiadását egy minimális időtartamig.