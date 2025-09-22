Elutasította XIV. Leó a robotpápa ötletét

Eloise Allen önéletrajzírónak adott legutóbbi interjújában XIV. Leó pápa határozottan elutasította a mesterséges intelligenciás chatbotra épülő robotpápa ötletét. Elmondása szerint már megkeresték azzal a kéréssel, hogy engedélyezze a virtuális másolatának a létrehozását, amely bárkinek online audienciát nyújthatna, azonban ezt nem hagyta jóvá.

XIV. Leó pápa szerint egy szűk réteg gazdagodhat, míg tömegek szegényedhetnek el az MI miatt

Fotó: ALESSIA GIULIANI / CPP / HANS LUCAS

A pápa szerint a mesterséges intelligencia a legújabb ipari forradalom, és alapjaiban rengetheti meg a társadalmi egyensúlyt. „Ha automatizáljuk az egész világot, és csak néhány embernek lesz lehetősége nemcsak túlélni, de jól és tartalmasan élni, abból hatalmas bajok lesznek” – mondta.

Pápa az emberi méltóság védelmében

XIV. Leó pápa különösen attól tart, hogy a mesterséges intelligencia gazdag befektetői „teljesen figyelmen kívül hagyják az emberi lények és az emberiség értékét”. Szerinte az egyháznak kötelessége megszólalni, különben „a digitális világ a maga útját járja, és mi gyalogokká válunk, vagy egyszerűen félre leszünk állítva.”

Hangsúlyozta, hogy nem a fejlődés vagy a technológia ellen küzd, hanem annak az embertelensége aggasztja. „Ha elveszítjük a kapcsolatot (a műszaki fejlődés és az emberi lélek között, a szerk.), akkor a tudomány üres, hideg burokká válik, amely óriási kárt okoz. Az emberi szív el fog veszni a technológiai fejlődés közepette” – figyelmeztetett.

XIV. Leó álláspontjában semmi meglepő sincs, még a névválasztásához is köze van a legújabb ipari forradalomnak: XIII. Leó volt az első pápa, aki felszólalt az ipari forradalom által nehéz helyzetbe került munkásosztályért.

