XIV. Leó pápa

Elutasította XIV. Leó a robotpápa ötletét

39 perce
Nem fog a lélektelen és üres gépi klónja audienciát adni. Pont az ilyenek ellen szólal fel a pápa.
XIV. Leó pápamesterséges intelligenciachatbot

Eloise Allen önéletrajzírónak adott legutóbbi interjújában XIV. Leó pápa határozottan elutasította a mesterséges intelligenciás chatbotra épülő robotpápa ötletét. Elmondása szerint már megkeresték azzal a kéréssel, hogy engedélyezze a virtuális másolatának a létrehozását, amely bárkinek online audienciát nyújthatna, azonban ezt nem hagyta jóvá.

XIV. Leó pápa szerint egy szűk réteg gazdagodhat, míg tömegek szegényedhetnek el az MI miatt
XIV. Leó pápa szerint egy szűk réteg gazdagodhat, míg tömegek szegényedhetnek el az MI miatt
Fotó: ALESSIA GIULIANI / CPP / HANS LUCAS

A pápa szerint a mesterséges intelligencia a legújabb ipari forradalom, és alapjaiban rengetheti meg a társadalmi egyensúlyt. „Ha automatizáljuk az egész világot, és csak néhány embernek lesz lehetősége nemcsak túlélni, de jól és tartalmasan élni, abból hatalmas bajok lesznek” – mondta.

Pápa az emberi méltóság védelmében

XIV. Leó pápa különösen attól tart, hogy a mesterséges intelligencia gazdag befektetői „teljesen figyelmen kívül hagyják az emberi lények és az emberiség értékét”. Szerinte az egyháznak kötelessége megszólalni, különben „a digitális világ a maga útját járja, és mi gyalogokká válunk, vagy egyszerűen félre leszünk állítva.”

Hangsúlyozta, hogy nem a fejlődés vagy a technológia ellen küzd, hanem annak az embertelensége aggasztja. „Ha elveszítjük a kapcsolatot (a műszaki fejlődés és az emberi lélek között, a szerk.), akkor a tudomány üres, hideg burokká válik, amely óriási kárt okoz. Az emberi szív el fog veszni a technológiai fejlődés közepette” – figyelmeztetett.

XIV. Leó álláspontjában semmi meglepő sincs, még a névválasztásához is köze van a legújabb ipari forradalomnak: XIII. Leó volt az első pápa, aki felszólalt az ipari forradalom által nehéz helyzetbe került munkásosztályért.

