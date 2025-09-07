Vizet spórol és nagyon okos ez a pázsitöntöző

A nyári szezonról már alaposan lekésett az Aiper, de a berlini IFA 2025 kiállításon azért sikerült szélesebb körrel megismertetnie nemrég piacra dobott IrriSense okos pázsitöntöző rendszerét. A terméket a létező legegyszerűbb működtetésre találták ki, így nincs szükség föld alatti csövekre, csak a megfelelő helyre kell tenni a kertben, majd slagon át ellátható vízzel.

A pázsitok megmentője lehet az Aiper IrriSense okos locsolórendszer

Fotó: Aiper

Az okos pázsitlocsoló körülbelül 12 méteres hatósugárral rendelkezik, így a gyártó szerint egy-egy pozícióba helyezve akár 455 négyzetméter területet is képes egyenletesen, vakfoltok és talajerózió kiváltása nélkül öntözni. Ezen túlmenően vízállagú adalékanyagok hozzáadására szolgáló tartállyal is rendelkezik, így igény esetén képes tápanyagokat vagy növényvédő szereket belekeverni a pázsitra kipermetezett vízbe.

Az okos funkciók a pázsitöntöző valódi előnyei

Az IrriSense legnagyobb előnyeit a mobilappos vezérlés jelenti. Az Aiper alkalmazással zónák rajzolhatók fel, hogy egész pontosan mit és mit ne locsoljon a rendszer, ütemezhető az öntözés, pontos adatok állnak rendelkezésre a múltbeli és az aktuális vízfogyasztásról.

Az időjárás-előrejelzés és helyi szenzoros adatok alapján a termék képes felfüggeszteni és módosítani az automata működést, így egyrészt megmentheti a pázsitot a nyári forróságban, másrészt pedig a felesleges öntözéstől való eltekintéssel jelentősen csökkentheti a vízfogyasztást.

Az Aiper IrriSense már itthon is kapható, az érdeklődők bruttó 250 ezer forint körüli vételi árra számíthatnak.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!