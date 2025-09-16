PlayStationt vett a gyereknek? Erről tudnia kell!

Szuper hírt kaptak a PlayStation 4 és PlayStation 5 gépeken játszó gyerekek szülei, a konzolokon elérhető szülői felügyeleti eszközök után már egy sok mindent tudó mobilappon keresztül is figyelemmel követhetik és szabályozhatják a csemetéik játékát.

Már nem csak magukon a PlayStation konzolokon kezelhető a szülői felügyelet

Fotó: Mahdi Naserinejad / Unsplash

Az új PlayStation Family alkalmazás androidos mobilokra és iPhone-ra is elérhető. A mobilapp egyszerű beállítási folyamatot kínál, így gyorsan létrehozhatóak a gyerekek fiókjai. Ezen felül valós idejű értesítések segítik a szülőket: megtudhatják, hogy mikor és mivel játszanak a gyermekeik, és azonnal reagálhatnak a játékidő- vagy vásárlási kérelmeikre.

Minden fontosat tud a PlayStation Family app

A mobilapp napi és heti aktivitási jelentéseket készít, amelyekből kiderül, hogy mennyi időt töltöttek a gyerekek játékkal. Lehetőség van időkorlátok meghatározására, valamint plusz játékidő engedélyezésére vagy megtagadására. A költések is kontrollálhatók: a szülők feltölthetik a gyerek fiókját, havi limitet határozhatnak meg, nyomon követhetik az egyenleg alakulását.

Végül a PlayStation Family app tartalomszűrőket és személyre szabható adatvédelmi beállításokat is biztosít, hogy a gyerekek csak a koruknak megfelelő játékokhoz és internetes kommunikációkhoz férjenek hozzá.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!