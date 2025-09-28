Nem fér több játék a PlayStationre? Ez a megoldás!

A PlayStation 5 hatalmas előrelépést jelentett a konzolpiacon, de egy dologban sok játékos csalódott: a tárhely méretében. A gép 825 GB-os SSD-je valójában csak nagyjából 667 GB-ot biztosít a játékoknak, ami a mai, 100 GB fölötti méretű címek mellett hamar betelik. Szerencsére, az egyre nagyobb SSD-knek köszönhetően létezik egyszerű megoldás, amellyel akár belső, akár külső bővítéssel is örökre megszabadulhatunk a tárhelyszűkétől.

Sony PlayStation 5 tulajok állandó problémája a szegényes tárhely. Ez szerencsére egyszerűen megoldható.

Fotó: Amanz / Unsplash / https://unsplash.com/photos/a-video-game-console-sitting-on-top-of-a-wooden-table-IAAxRtlmD9w

Belső SSD bővítés – a legjobb megoldás a Playstation 5-höz

A Sony a konzol megjelenése után nem sokkal engedélyezte a felhasználóknak, hogy M.2 NVMe SSD-t szereljenek a PS5-be. Ez a módszer szinte láthatatlan, hiszen a bővítőhely a gépház alatt kapott helyet, és így a játékok futtatása ugyanazzal a sebességgel történik, mint a gyári meghajtón. A PS5 fedlapját pedig egy mozdulattal le lehet szedni, ami allatt fel is tárul az üres SSD-bővítő hely:

A motorház alatt már ott is van az üres helyre beszerelt SSD! Mint az látható, két méretet is fogad a slot.

A legfontosabb, hogy a választott SSD megfeleljen a Sony által előírt követelményeknek. Ennek megfelelően legalább PCIe 4.0 szabványt kell támogatnia, és ajánlott a hűtőborda is, mivel a nagy sebesség hőtermeléssel jár. A telepítés egyszerű: a konzol oldallapjának eltávolítása után néhány csavar segítségével behelyezhető az új meghajtó, majd a rendszer automatikusan felismeri és formázza.

Egy nagyobb SSD már óriási teret enged a játékkönyvtárunknak!

Külső tárhely – jó kiegészítő, de korlátozásokkal

Akik nem akarnak belenyúlni a gép belsejébe, azok számára a külső USB-s SSD-k vagy HDD-k jelentenek megoldást. Ezek telepítése teljesen egyszerű: csak csatlakoztatni kell őket a PS5 egyik portjához, és azonnal használhatók.

Használhatunk külső SSD-t, de arra nem minden játékot tölthetünk fel!

Ugyanakkor van egy fontos különbség: a PS5 játékokat csak a belső, illetve a kompatibilis M.2 SSD-ről lehet futtatni. A külső meghajtó inkább tárolóként funkcionál, ahová áthelyezhetjük a ritkábban játszott címeket, vagy ahol PS4-es játékokat futtathatunk. Ez mégis nagy könnyebbséget jelenthet, hiszen így nem kell folyamatosan törölni és újratelepíteni a játékokat.

Melyik megoldás éri meg jobban?

A belső SSD bővítés hosszú távon a legkényelmesebb és leggyorsabb opció. A játékok betöltése ugyanolyan gyors marad, mint a gyári meghajtón.

A külső tároló használata ezzel szemben jóval egyszerűbb, de ez inkább csak kiegészítő funkciót tölt be.

Akik komolyan játszanak és sok nagyobb címet telepítenének egyszerre, azoknak érdemes beruházni egy megfelelő M.2 SSD-be. Akik viszont inkább PS4-es játékokat tárolnának, vagy ritkán játszanak egyszerre több gigás címmel, azoknak egy külső meghajtó is bőven elég lehet.