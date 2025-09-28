Nem fér több játék a PlayStationre? Ez a megoldás!

A PlayStation 5 hatalmas előrelépést jelentett a konzolpiacon, de egy dologban sok játékos csalódott: a tárhely méretében. A gép 825 GB-os SSD-je valójában csak nagyjából 667 GB-ot biztosít a játékoknak, ami a mai, 100 GB fölötti méretű címek mellett hamar betelik. Szerencsére, az egyre nagyobb SSD-knek köszönhetően létezik egyszerű megoldás, amellyel akár belső, akár külső bővítéssel is örökre megszabadulhatunk a tárhelyszűkétől.
A Sony a konzol megjelenése után nem sokkal engedélyezte a felhasználóknak, hogy M.2 NVMe SSD-t szereljenek a PS5-be. Ez a módszer szinte láthatatlan, hiszen a bővítőhely a gépház alatt kapott helyet, és így a játékok futtatása ugyanazzal a sebességgel történik, mint a gyári meghajtón. A PS5 fedlapját pedig egy mozdulattal le lehet szedni, ami allatt fel is tárul az üres SSD-bővítő hely:
A legfontosabb, hogy a választott SSD megfeleljen a Sony által előírt követelményeknek. Ennek megfelelően legalább PCIe 4.0 szabványt kell támogatnia, és ajánlott a hűtőborda is, mivel a nagy sebesség hőtermeléssel jár. A telepítés egyszerű: a konzol oldallapjának eltávolítása után néhány csavar segítségével behelyezhető az új meghajtó, majd a rendszer automatikusan felismeri és formázza.
Akik nem akarnak belenyúlni a gép belsejébe, azok számára a külső USB-s SSD-k vagy HDD-k jelentenek megoldást. Ezek telepítése teljesen egyszerű: csak csatlakoztatni kell őket a PS5 egyik portjához, és azonnal használhatók.
Ugyanakkor van egy fontos különbség: a PS5 játékokat csak a belső, illetve a kompatibilis M.2 SSD-ről lehet futtatni. A külső meghajtó inkább tárolóként funkcionál, ahová áthelyezhetjük a ritkábban játszott címeket, vagy ahol PS4-es játékokat futtathatunk. Ez mégis nagy könnyebbséget jelenthet, hiszen így nem kell folyamatosan törölni és újratelepíteni a játékokat.
A belső SSD bővítés hosszú távon a legkényelmesebb és leggyorsabb opció. A játékok betöltése ugyanolyan gyors marad, mint a gyári meghajtón.
A külső tároló használata ezzel szemben jóval egyszerűbb, de ez inkább csak kiegészítő funkciót tölt be.
Akik komolyan játszanak és sok nagyobb címet telepítenének egyszerre, azoknak érdemes beruházni egy megfelelő M.2 SSD-be. Akik viszont inkább PS4-es játékokat tárolnának, vagy ritkán játszanak egyszerre több gigás címmel, azoknak egy külső meghajtó is bőven elég lehet.
A PlayStation 5 tárhelye első pillantásra szűkösnek tűnhet, de szerencsére a bővítéshez nem kell különösebb szakértelem. Egy kompatibilis M.2 SSD beszerelésével teljes értékűen növelhetjük a belső tárhelyet, míg egy külső USB-s meghajtóval kényelmesen tárolhatjuk a ritkábban használt játékokat. Így többé nem kell választanunk kedvenceink közül, és mindig kéznél lehetnek a legfontosabb címek.
És most íme egy videó arról, hogy mennyire egyszerű leszedni a Playstation 5 fedlapját: