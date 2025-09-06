Pornónézés közben fotózta le áldozatait, most zsarolja őket

A szexuális tartalmakkal történő zsarolás régóta az egyik legalantasabb és leghatékonyabb fegyver a netes bűnözők kezében. Ezt ők is egyre inkább felismerik, a Proofpoint kiberbiztonsági cég nemrég olyan adatlopó kártevőt talált, amely extra funkció gyanánt már lehetőséget ad pornót néző áldozatok további zsarolására.

Sokkot kaphatnak az áldozatok, ha bizonyítékokat mutatva a pornónézésükkel próbálják zsarolni őket

Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

A Stealerium nevű kártevő alapvetően adatlopásra való, például webhelyekre való belépésre használt jelszavakat, banki adatokat, kriptotárcák kulcsait próbálja hazatelefonálni. Ezen túlmenően képes felismerni, amennyiben az áldozatok pornóoldalakat néznek, és ilyenkor nem csak képernyőképet készít, de a webkamerájukon keresztül próbálja lefotózni a számítógépezőket.

A pornófogyasztásukkal zsarolnák az áldozatokat

A pornónézéssel való zsarolás nagyon hatékony módszer lehet az áldozatokból való pénzkihúzásra. Egyrészt egyetlen rajta kapott áldozat sem szeretné, ha nyilvánosságra kerülnének a képernyőképek és webkamerás fotók, másrészt pedig a szégyenérzet megállíthatja őket abban, hogy rendőrséghez forduljanak a zsarolásuk miatt.

A Proofpoint szerint a Stealeriumot eddig vállalati felhasználók ellen próbálták bevetni kisebb kiberbűnözői csoportok, de egy nyílt forráskódú eszközről van szó, így kellő hozzáértéssel bárki testre szabhatja és bűnözni kezdhet vele.

A kutatók szerint a Stealerium átveréssel kerül az áldozatok számítógépeire, a bűnözők támadó e-maileken keresztül, megtévesztéssel, mondvacsinált okokkal veszik rá a célpontokat kártevő telepítésére. A legjobb védekezés, hogy nem szabad bedőlni nekik és áldozattá válni, de a naprakész biztonsági szoftver futtatása és a webkamera használaton kívüli letakarása is jó ötlet.

