Sokkoló üzlet rendezheti át a számítógépek piacát

Nemrég az amerikai állam tíz százalékos részesedést szerzett a rossz bőrben lévő Intelben, ám ez semmiség ahhoz a bomba fejleményhez képest, ami most történt. Az Intel közölte, hogy az NVIDIA ötmilliárd dolláros befektetéssel 4,9% részesedést szerzett a cégben, az üzlet keretében pedig GeForce RTX videóvezérlők kerülnek majd egyes adatközponti és fogyasztói processzoraiba.

Nem tudni, hogy milyen mértékben kíván GeForce videóvezérlőt használni a processzoraiban az Intel

Fotó: Andrey Matveev / Unsplash

A bejelentés szerint az Intel és az NVIDIA több termékgeneráción átívelő együttműködés mellett kötelezte el magát.

Ez az együttműködés szorosan összepárosítja az NVIDIA mesterséges intelligenciás és gyorsított feldolgozási rendszereit az Intel processzoraival és az x86 architektúrás ökoszisztémájával. Közös erővel ki fogjuk terjeszteni az ökoszisztémáinkat, és letesszük a számítástechnika következő korszakának az alapjait

– kommentálta az üzletet Jensen Huang, az NVIDIA vezérigazgatója.

Nem veszélyezteti a processzoros üzlet az Intel videóvezérlős üzletágát

A kezdetekben nem volt világos, hogy a partnerség mit jelent az Intel grafikus vezérlőket fejlesztő részlege számára. Ez nem csak az Intel laptopos és asztali számítógépes processzoraiban lévő videóvezérlőket fejleszti, hanem az Intel Arc videókártyákért is felel, ezek AMD processzoros számítógépekben is használhatóak.

A vállalat röviddel a bejelentés után tisztázta, hogy nem kívánja felszámolni a részleget, az a meglévő ütemterve alapján folytathatja a termékfejlesztést.

Az NVIDIA GeForce videóvezérlőkkel ellátott processzorok csak kiegészítő termékek lesznek az Intel kínálatában.

A mostani üzlet arról szól, hogy az Intel és az NVIDIA közös erővel megpróbálják kiszedni a szelet az AMD vitorlájából: az NVIDIA egyes piacokon tisztességes processzor hiányában nem kompetens, míg más piacokon az Intel nem tud érvényesülni kiforrott videóvezérlő nélkül, ezt a helyzetet próbálják orvosolni.

Remek példa erre az otthoni és a kézikonzolokban lévő chipek piaca, ezeken az AMD évek óta tarol, mert egy csomagban képes kellően kompetens processzort és videóvezérlőt adni a gyártóknak. Az Intel és NVIDIA partnersége hosszú távon megváltoztathatja a helyzetet.