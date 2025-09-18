Jól kiszúrt a PS5 vásárlóival a Sony

Sajnos igaznak bizonyult a hónap elején érkezett pletyka, a Sony bármiféle bejelentés nélkül megkezdte a PS5 konzolok idei hardveres revízióinak piaci bevezetését. Az optikai meghajtós változatot vásárlók számára ez teljesen lényegtelen, azonban a Blu-ray-meghajtó nélküli Digital Edition változatot megvenni kívánókra hideg zuhany vár.

Az idei modellel visszazsugorodott az eredeti szintre a PS5 Digital Edition háttértára

Fotó: Dmitry Spravko / Unsplash

Az idei PlayStation 5 Digital Edition játékkonzol a CFI-2116 típusszámot kapta, és komoly butítással érkezik: a beépített SSD háttértára 1 TB helyett ismét 825 GB-os lett. Ez súlyos visszalépés a játékosok számára, hiszen a tárhely a modern játékok mérete mellett kulcsfontosságú tényező, főleg egy optikai meghajtó nélküli konzol esetében.

Kevesebb játék fér fel az új PS5 konzolra

A mostani helyzet nem teljesen új, hiszen a PlayStation 5 eredeti kiadásai annak idején szintén 825 GB tárhellyel kerültek piacra, amiből a rendszer által lefoglalt hely miatt csak körülbelül 650 GB állt rendelkezésre a játékoknak. Viszont az 1 TB háttértárra való átállást követően olyan 850 GB-ra nőtt a szabad hely.

A Call of Duty és a hasonló, nagy költségvetésű játékok mérete manapság könnyen meghaladhatja a 100 GB-ot, így olyan 200 GB elvesztése nagyon fájó lehet.

A PS5 háttértára szerencsére házilag is bővíthető egy másik SSD beszerelésével, de a változatlan ár miatt nehéz lenyelni a butítást.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!