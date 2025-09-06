Így turbózzuk fel a régi laptopot – 5 olcsó trükk, amivel új életet lehelhetünk bele

Hírlevél

Nem csak ajtókitámasztónak jó. Ezekkel a trükkökkel akár évekkel is meghosszabbítható a régi laptop élettartama.
Sokan szembesülnek azzal, hogy a korábban megbízható, régi laptop lassúvá válik, nehezen indul el, akadozik a böngészés, és már egy dokumentum megnyitása is hosszú másodpercekbe telik. Ilyenkor legtöbben rögtön az új eszköz vásárlására gondolnak – pedig egy kis beavatkozással meglepően jó eredményeket lehet elérni. Az elmúlt évek technológiai fejlődése ugyanis nemcsak a csúcskategóriás eszközök piacán hozott újításokat: ma már viszonylag olcsón és gyorsan fel lehet újítani egy akár 7-8 éves laptopot is.

A megoldások többsége nem igényel különösebb technikai tudást, csupán egy kis utánaolvasást és némi odafigyelést. Egy új operációs rendszer, gyorsabb alkatrész vagy egy egyszerű tisztítás is komoly sebességjavulást hozhat. Az alábbi öt módszer segítségével olyan gépek is használhatóvá válhatnak, amelyeket korábban már leírtak.

Öt hatékony módszer, ami új életet adhat a régi laptopnak

  1. Merevlemez cseréje SSD-re: A legtöbb régi laptop hagyományos, forgólemezes merevlemezzel (HDD) van felszerelve, amely idővel nemcsak belassul, de hajlamos a hibákra is. Egy SSD (szilárdtest-meghajtó) telepítésével drámai mértékű gyorsulást tapasztalhatnak: a rendszerindítás, a programok betöltése, sőt még a webböngészés is észrevehetően gyorsabbá válik.
  2. Memóriabővítés (RAM): Sok régebbi gép csak 2–4 GB memóriával rendelkezik, ami ma már szinte semmire sem elég. Ha a készülék támogatja, érdemes legalább 8 GB RAM-ra bővíteni, így több program is futhat egyszerre akadozás nélkül.
  3. Linux alapú operációs rendszer telepítése: A Windows újabb verziói nem mindig futnak jól a régi hardvereken. Ráadásul a Microsoft egyre inkább próbálja kiölni a piacról a korábbi operációs rendszereit. Egy könnyű, gyors Linux-disztribúció (például Linux Mint vagy Zorin OS Lite) viszont kis erőforrásigény mellett is gördülékeny felhasználói élményt biztosít – ráadásul ingyenes, biztonságos és modern.
  4. Tisztítás és újrapasztázás: Az évek alatt a por és a szennyeződés lerakódik a ventilátorban és a hűtőrendszerben, ami túlmelegedést és lassulást okozhat. Egy belső tisztítás, sőt a processzor újrapasztázása is segíthet visszanyerni az eredeti teljesítményt – érezhetően halkabbá és gyorsabbá válhat a gép.
  5. Szoftveres karbantartás: A felesleges programok, automatikusan induló alkalmazások és ideiglenes fájlok jelentősen lassítják a működést. Érdemes rendszeresen átvizsgálni a gépet, eltávolítani a ritkán használt szoftvereket, kiüríteni a gyorsítótárakat, és optimalizálni az automatikusan induló szolgáltatásokat.

Egy kis figyelemmel éveket nyerhetnek

Egy régi laptop felújítása nem csupán költséghatékony döntés, hanem fenntartható is. Kevesebb elektronikai hulladék keletkezik, és elkerülhető a sokszor feleslegesen elköltött nagyobb összeg. Természetesen előfordulhat, hogy bizonyos esetekben már nem éri meg a javítás – például ha az alaplap hibás, vagy a képernyő sérült –, de a legtöbb gép esetében érdemes legalább egy próbát tenni.

Az újrahasznosított laptop egy második gépként is jól jöhet: otthoni távmunkához, gyerekeknek tanuláshoz, vagy akár tartalékeszközként utazáshoz. Egy kis odafigyeléssel és alapvető technikai ismeretekkel régi eszközökből is lehet meglepően használható, gyors és megbízható gépet varázsolni – és ezzel még a pénztárcát is kímélni tudják.

