Így robban fel egy csillag – a NASA megörökítette

A Hubble űrtávcső 2018 februárja és 2019 februárja között készített felvételeket a NGC 2525 galaxis egyik sarkában, ahol egy fehér törpe végzetes robbanását dokumentálta. A csillag anyagot szívott el közeli társától, egészen addig, amíg el nem érte a kritikus tömeget. Ekkor a magjában olyan erőteljes termonukleáris reakció indult be, amely egy pillanat alatt szétvetette az egész csillagot.
A robbanás fényereje elképesztő volt: rövid időre túlfényesítette a galaxis többi részét. A Hubble által készített felvételeken jól látszik, ahogy a csillag először hirtelen felragyog, majd hónapok alatt fokozatosan halványul el, mígnem teljesen eltűnik a látható tartományból. Az eseményről készült fotókból egy rövid videót is készített a NASA, amit ezen a linken lehet megnézni.
Az ilyen típusú robbanásokat Ia típusú szupernóvának nevezik. Különlegességük, hogy mindig hasonló maximális fényességet érnek el, így úgynevezett „szabványgyertyaként” szolgálnak a csillagászatban. Ez azt jelenti, hogy a valós és a megfigyelt fényesség összehasonlításával pontosan megállapítható a szupernóva távolsága.
Ez óriási jelentőségű, mert így lehetőség nyílik az univerzum tágulásának mérésére és a Hubble-állandó finomítására.
Minél több ilyen szupernóvát sikerül pontosan megfigyelni, annál pontosabb képet kaphatunk a világegyetem életkoráról és arról, hogyan hat a sötét energia a kozmikus tágulásra.
A Hubble által rögzített SN 2018gv szupernóva nemcsak vizuális szempontból lenyűgöző, hanem adataival is gazdagítja a csillagászatot. Az idő-lapse videó, amely bemutatja a csillag születésétől számított végső pillanatait, a nagyközönség számára is különleges betekintést nyújt abba, hogy mi történik, amikor egy fehér törpe átlépi a határait.
Az Ia típusú szupernóvák tanulmányozása az egyik legfontosabb módszer a kozmológiai modellek pontosítására. Ezek a csillaghalálok olyan mérési pontokat adnak, amelyek révén térképezhető a világegyetem szerkezete és története. A Hubble, valamint a következő generációs űrtávcsövek által gyűjtött adatok közelebb visznek bennünket ahhoz, hogy megértsük, hogyan fejlődik a kozmosz, és mi várhat rá a jövőben.
A Hubble űrteleszkóp által megörökített szupernóva-robbanás klasszikus példája annak, hogyan adhat egyetlen kozmikus esemény egyszerre látványos és tudományos értéket. Az SN 2018gv jelenség nem csupán gyönyörködtet, hanem alapvető adatokat szolgáltat az univerzum tágulásának megértéséhez. Egyetlen csillag halála tehát új fényt vet a kozmosz jövőjére.
