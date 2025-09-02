Így robban fel egy csillag – a NASA megörökítette

A Hubble űrtávcső 2018 februárja és 2019 februárja között készített felvételeket a NGC 2525 galaxis egyik sarkában, ahol egy fehér törpe végzetes robbanását dokumentálta. A csillag anyagot szívott el közeli társától, egészen addig, amíg el nem érte a kritikus tömeget. Ekkor a magjában olyan erőteljes termonukleáris reakció indult be, amely egy pillanat alatt szétvetette az egész csillagot.

A Hubble űrteleszkóp által megörökített szupernóva-robbanás, egy fehér törpe önmegsemmisítése.

A robbanás fényereje elképesztő volt: rövid időre túlfényesítette a galaxis többi részét. A Hubble által készített felvételeken jól látszik, ahogy a csillag először hirtelen felragyog, majd hónapok alatt fokozatosan halványul el, mígnem teljesen eltűnik a látható tartományból. Az eseményről készült fotókból egy rövid videót is készített a NASA, amit ezen a linken lehet megnézni.

Tudományos jelentőség – a szabványgyertyák

Az ilyen típusú robbanásokat Ia típusú szupernóvának nevezik. Különlegességük, hogy mindig hasonló maximális fényességet érnek el, így úgynevezett „szabványgyertyaként” szolgálnak a csillagászatban. Ez azt jelenti, hogy a valós és a megfigyelt fényesség összehasonlításával pontosan megállapítható a szupernóva távolsága.

Ez óriási jelentőségű, mert így lehetőség nyílik az univerzum tágulásának mérésére és a Hubble-állandó finomítására.

Minél több ilyen szupernóvát sikerül pontosan megfigyelni, annál pontosabb képet kaphatunk a világegyetem életkoráról és arról, hogyan hat a sötét energia a kozmikus tágulásra.

Látvány és tudomány együtt

A Hubble által rögzített SN 2018gv szupernóva nemcsak vizuális szempontból lenyűgöző, hanem adataival is gazdagítja a csillagászatot. Az idő-lapse videó, amely bemutatja a csillag születésétől számított végső pillanatait, a nagyközönség számára is különleges betekintést nyújt abba, hogy mi történik, amikor egy fehér törpe átlépi a határait.

Mit tanulhatunk egy ilyen látányos csillagrobbanásból?

Az Ia típusú szupernóvák tanulmányozása az egyik legfontosabb módszer a kozmológiai modellek pontosítására. Ezek a csillaghalálok olyan mérési pontokat adnak, amelyek révén térképezhető a világegyetem szerkezete és története. A Hubble, valamint a következő generációs űrtávcsövek által gyűjtött adatok közelebb visznek bennünket ahhoz, hogy megértsük, hogyan fejlődik a kozmosz, és mi várhat rá a jövőben.