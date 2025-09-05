Mindenki erre várt: új fejlesztést kapnak a robotporszívók!

A robotporszívók már rengeteg háztartásban könnyítik meg a hétköznapi takarítást, de egy komoly akadállyal egészen máig nem tudtak mit kezdeni: képtelenek felmenni és lejönni a lépcsőkön. Az Eufy legújabb fejlesztése végre megoldást jelent a gondra, a Marswalker nevű robotgépe arra szolgál, hogy felvigye és lehozza a lépcsőn a robotporszívót.

Az Eufy Marswalker az első olyan kiegészítő, amely lehetővé teszi a robotporszívók számára a lépcsőzést

Fotó: Eufy

A Marswalker az első robotporszívókhoz tervezett lépcsőjáró kiegészítő, első körben az Eufy RoboVac Omni S2 modellel lesz kompatibilis. Kihúzható karjaival és lánctalpas meghajtásával nem csak az egyenes, de L- és U-alakú lépcsőkön is boldogul. A lépcsőjáró robotgép kommunikál a porszívóval, így tudja, hogy mikor fejezte be az aktuális szint takarítását, és jött el az ideje a következő lépcsőzésnek.

A prémium kategóriában debütál robotporszívós kiegészítő

Az Eufy tájékoztatása szerint a Marswalker jövő tavasszal kerül piacra az említett RoboVac Omni S2 géppel együtt, opcionális kiegészítő lesz az 1599 dolláros robotporszívóhoz. A várható árát nem árulta el a gyártó, de akinek telik ilyen drága robotporszívóra, az jó eséllyel megengedheti majd magának.

Ennek megfelelően sajnos beletelhet még pár évbe, mire a belépőkategóriás robotporszívók is képessé válnak majd lépcsőzni, de lehet rá számítani, hogy a kínai márkák minél előbb megpróbálják majd elhozni ezt az újítást a tömegtermékekbe.

