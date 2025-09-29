Ilyen nincs! Már harci rovarokat toboroznak az amerikaiak

A modern haditechnika már nem csak a gyorsabb, a hatékonyabb, a pusztítóbb harci eszközök kifejlesztéséről szól. Az amerikai Fejlett Védelmi Kutatási Projektek Ügynöksége (DARPA) által jelenleg finanszírozott kutatási projektek azt vetítik előre, hogy a jövő hírszerzési műveletein és csataterein rovar méretű robotok játszhatnak majd kulcsszerepet. A remények szerint ezek az eszközök képesek lesznek repülni, mászni, úszni, miközben információt gyűjtenek az ellenségről vagy szabotálják a műveleteiket.

Harcászati és hírszerzési feladatokra is bevethető lehet a RoboBee robotrovar

Fotó: Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences

A Harvard Wyss Intézetének kutatásai közül a legismertebb a RoboBee, egy apró robotméh, amelyet eredetileg a Nemzeti Tudományos Alapítvány 9,3 millió dolláros támogatásából kezdtek fejleszteni.

A szerkezet szárnyai másodpercenként 120-szor csapnak, így képes a levegőben lebegni, felületeken megpihenni, akár vízből is felszállhat. A RoboBee önállóan és rajokban együttműködve is navigálhat.

A DARPA különösen nagy érdeklődést mutat a projekt iránt, mivel gyors bevetésekhez ideális lehet.

Harci rovarokról álmodoznak a Pentagonban

Nem csak a RoboBee áll fejlesztés alatt. A Dynamic Autonomous Sprawled Hexapod (DASH) nevű csótányrobot például csak 10 centi hosszú és 16 gramm súlyú, képes túlélni a nagy ütközéseket és a magasról való eséseket, a saját magasságánál magasabb akadályokat is leküzd. Vannak víz alatti projektek is, ilyen például a robotmedúza, amely szinte láthatatlanul és teljesen hangtalanul tudna sodródni a part menti vizekben, hogy megfigyelést végezzen.

A DARPA mindeközben olyan programokat is támogat, amely csótányokhoz hasonló élő rovarokat próbálnak kiborggá alakítani, távirányítással vezérelnék az állatokat. Ezek eddig csekély eredményre vezettek, és nem világos, hogy van-e bármiféle jövőjük. Jó eséllyel kevesen hisznek a sikerükben, de mindenesetre kutatási finanszírozást kapnak, hátha mégis kisül belőlük valami.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!