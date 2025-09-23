Visszakapnak egy elvett funkciót a Samsung mobilok

Idén áprilisban a Samsung befejezte az Android 15 rendszert és a OneUI 7 kezelőfelületet hozott szoftverfrissítésének kiadását a megfelelő Galaxy mobiljaira. Sajnos nem volt teljes minden mobilozó öröme, a vállalat ugyanis érthetetlen okból eltüntette a gyári időjárás appból a pollenekkel kapcsolatos információk közvetlen kijelzését.

Nem tudni, hogy a Samsung egyáltalán miért szüntette meg az adatok kijelzését

Fotó: Samsung

Emiatt a pollenhelyzetre kíváncsi allergiások kénytelenek voltak pluszban koppintgatni a gyári időjárás appban, ami nem a világ vége, csak szükségtelenül gyengítette a felhasználói élményt. A napokban kiadni kezdett, Android 16 rendszert és OneUI 8 kezelőfelületet hozó frissítés sajnos nem orvosolta a gondot, azonban a cég fejlesztői meghallották a panaszokat.

A következő frissítésben megoldja a gondot a Samsung

Ennek megfelelően most jó hírrel szolgált az Android Authority, a kiadvány szert tett a fejlesztés alatt álló OneUI 8.5 kezelőfelület korai változatára. Az újdonságai kapcsán az egyik első felfedezés az volt, hogy visszatért a pollenszintek közvetlen kijelzése az időjárás appba.

Így néz majd ki a pollenek kijelzése a Samsung időjárás appjának következő verziójában

Fotó: Android Authority

A korábbinak megfelelően az alkalmazás a fafélék, a fűfélék, továbbá a parlagfű koncentrációját lesz képes újból mutatni, leveles ikonokon színkódos jelöléssel is ábrázolja az aktuális szinteket. Az adatok szokás szerint Weather.com szolgáltatásból származnak, így beállított településtől függően változó lehet a precizitásuk.

