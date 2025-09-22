Mozgó kocsikból jönnek ezrével a csaló SMS-ek

Tavaly november végén mi is beszámoltunk egy szokatlan SMS-es csalásról, thaiföldi bűnözők egy mozgó bázisállomást használva kéretlen SMS-ekkel árasztották el az emberek mobiljait. A kalóznak titulálható, mobilos bázisállomást egy kocsiba építették be, majd a sofőrök Bangkok utcáin keringve három nap alatt egymillió csaló SMS-t küldtek ki a közelükben lévő mobilokra.

Így néz ki egy SMS blaster, a képen a Ruichen Xiong kocsijában talált berendezés látható

Fotó: UK Finance

Ezeket a kalóz bázisállomásokat az angolban „SMS blaster” néven emlegetik. Valódinak tűnő 4G jelet sugároznak, automatikusan kapcsolódnak hozzájuk a hatósugarukban lévő mobilok. Ezt követően átváltanak 2G adatkapcsolatra, és azon keresztül küldik ki a kéretlen szöveges üzeneteket a telefonokra.

Európában is megjelentek az SMS blasterek

A szolgáltatók nem tudják blokkolni a kalóz bázisállomásokat, azonban a megfelelő műszerekkel könnyen bemérhető a helyzetük: minél jobb a jelerősség, annál közelebb vannak. Emiatt az SMS blasteres kocsik sofőrjeit bármikor lekapcsolhatják a rendőrök, pár nap után utoléri őket a végzetük.

Az SMS blasterek először Ázsiában bukkantak fel, de ma már Nyugat-Európában és Dél-Amerikában is megjelentek. Az Egyesült Királyságban idén márciusban volt az első ilyen eset, az elkövető egy 22 éves kínai állampolgár volt, Ruichen Xiong öt nap alatt több tízezer csaló SMS-t küldött szét Londonban autókázva. A fiatalembert már júniusban elítélték, bő egy év börtönbüntetést kapott a csaló SMS-ek kiküldéséért.

A módszer különösen veszélyes, mert a csalók bármilyen feladó telefonszámot képesek hamisítani, és a célpontok telefonszámára sincs szükségük.

Emiatt a védekezés leginkább a mobilozók tudatosságán múlik, nem szabad foglalkozni a gyanús SMS-ekkel és a bennük lévő linkekkel.

