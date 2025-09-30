Kibertámadás bénította meg a népszerű sörgyárat

A japán Asahi Group, a világ egyik legismertebb sörgyártója súlyos kibertámadás célpontjává vált. A vállalat közleményben erősítette meg, hogy ismeretlen hackerek hatoltak be a rendszereibe, aminek következtében több szolgáltatás és belső folyamat is akadozni kezdett. Bár a sörgyártás nem állt le teljesen, a támadás érzékenyen érintette a cég működését.

Nemcsak a sör, de az adatok is veszélybe kerültek

A részletek egyelőre nem teljesen ismertek, de a jelek szerint adatlopás is történhetett, és a cég kiberbiztonsági szakemberei jelenleg is vizsgálják a támadás forrását és hatásait. A vállalat ugyanakkor elismerte, hogy bizonyos ügyféladatok veszélybe kerülhettek, bár az érintett felhasználók számáról nem adott pontos tájékoztatást.

A japán kormány is figyelemmel kíséri az ügyet, hiszen az Asahi nemcsak Japánban, hanem globális szinten is meghatározó szereplő a sörpiacon. Az eset rávilágít arra, hogy a kritikus infrastruktúrához kapcsolódó iparágak – még ha elsőre kevésbé is tűnnek érzékenynek – szintén komoly célpontjai a kiberbűnözőknek.

Az elmúlt években világszerte megszaporodtak a vállalatokat érintő támadások, amelyek célja gyakran az adatlopás, a zsarolóvírusok telepítése vagy egyszerűen a működés megbénítása. Az Asahi elleni támadás újabb figyelmeztetés: a kiberbiztonság nem választható opció, hanem minden iparágban stratégiai kérdés.

A vállalat a helyreállítási munkálatok mellett további intézkedéseket ígért az adatvédelem és a rendszerek biztonságának megerősítésére. A fogyasztók számára a támadás rövid távon valószínűleg nem jelent drasztikus változást, de hosszabb távon a cégnek komoly összegeket kell fordítania a védelem erősítésére és az ügyfélbizalom visszaszerzésére.

