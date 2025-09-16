Használhatóbbá vált az ingyenes Spotify

Az ingyenes felhasználók számára nem a piacvezető Spotify a legjobb és legkényelmesebb zenestreamelő szolgáltatás, aminek elsődleges oka, hogy az esetükben a mobilappja eddig nem engedte meg a kiválasztott dalok lejátszását. Helyette egy lejátszási listát vagy albumot megnyitva kötelezően véletlenszerűen kevert (shuffle) módban játszotta le a számokat.

Ennél több engedményt is tehetett volna a Spotify, de úgy tűnik, hogy jelenleg nem szorul rá

Fotó: LOGAN WEAVER / Unsplash

A veszteségmentes tömörítésű zenehallgatást a Premium-előfizetők számára éppen hullámokban elérhetővé tevő Spotify most enyhén lazított a korlátozáson: az ingyenes felhasználók már kiválaszthatják a mobilappjában az elsőként lejátszani kívánt dalt, csak ezt követően vált vissza kevert lejátszási módba.

Az átugrások terén is engedményt tett a Spotify

Ezzel párhuzamosan a Spotify enyhén lazított a dalok közti ugrások mennyiségén is, csak egy nem részletezett napi limit elérése után áll vissza az eddig ismert, óránként hat átugrást lehetővé tevő korlátozás.

A mostani engedmények ellenére a Spotify továbbra is nagyon szigorú a mobilappját ingyen használókkal szemben, éppen elég bosszantóak maradtak a korlátozásai ahhoz, hogy más zeneszolgáltatás használatára vagy Premium-előfizetés kötésére sarkallják a közönséget.

