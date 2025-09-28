Rengeteg zene tűnt el a Spotifyról, de mi történt?

Robbanásszerű terjedésnek indultak a generatív mesterséges intelligenciával készített zenék. Ez nem csak a közönség haragját váltotta ki, de a zenészek és a kiadók sem örülnek, hiszen a trükközők mára nagy összegeket kezdtek kiszivattyúzni azokból a pénzalapokból, amelyekből a Spotify és a társai kifizetik a jogdíjaikat.

A zenészeket tönkreteszik, a közönséget pedig irritálják a Spotify-t hulladékkal elárasztók

A piacvezető Spotify végre új irányelveket jelentett be, kezelni kívánja a három legnagyobb gondot: a silány minőségű tartalmakat, az előadók hangjának a klónozását, és a zenekészítő MI-eszközök használatának az eltitkolását.

A Spotify célja, hogy megvédje az előadókat az MI-vel generált spam, az utánzás, és az egyéb megtévesztések káros hatásaitól.

Emellett nem szeretné, ha a zenehallgatók becsapva érezné magukat, mikor rájönnek, hogy szöveges leírás alapján gépileg generált tartalmakat hallgattak.

Műszaki megoldásokon dolgozik a Spotify

A zenestreamelő együttműködik a DDEX nevű iparági szervezettel egy új metainformációs szabvány kidolgozásán, amely egyszerűvé teszi majd az MI használatának feltüntetését a dalokban. Ez nem csak a teljesen gépileg generált zenék esetében lesz majd használatos, de azt is jelezhetővé fogja tenni, ha egyes hangszerek megszólaltatásakor, vagy épp a keverés és masterelés során MI-eszközök lettek használva.

Emellett a Spotify szigorúbban lép fel majd a hamisítással szemben, beleértve az engedély nélküli hangklónokat és deepfake-utánzatokat. Sam Duboff, a cég marketing- és szabályozási vezetője hozzátette, hogy a következő hónapokban spamszűrőt is bevezetnek a legkülönfélébb típusú visszaélések automatizált leleplezésére.

Az elmúlt 12 hónapban 75 millió spam számot távolítottunk el

– világított rá a probléma méretére.

A most bejelentett tervek és intézkedések nem jelentik azt, hogy a Spotify betiltaná a mesterséges intelligenciás eszközökkel készített zenék elérhetővé tételét. A zenestreamelő célját egyelőre csak a legcsúnyább csalások és visszaélések elleni fellépés jelenti.

