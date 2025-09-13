Felár nélkül jöhet ez az új funkció a Spotify-ra

Évek óta ígéri a Spotify, hogy előfizetői számára elérhetővé teszi a veszteségmentes hangminőséget, most azonban úgy tűnik, valóban küszöbön állhat a bevezetés. A streaming szolgáltató eddig halogatta a nagyfelbontású hangformátum bevezetését, miközben a riválisok már régóta kínálnak hasonló lehetőséget.
A felhasználók türelme fogyóban van, a piaci nyomás pedig egyre erősödik. Kérdés, hogy a Spotify képes lesz-e időben reagálni.
A veszteségmentes (lossless) hangformátum lényege, hogy a zenék tömörítés nélkül, teljes részletességgel szólalnak meg. Ez a különbség főként jó minőségű fejhallgatóval, hangrendszerrel vagy dedikált lejátszóeszközzel hallható igazán.
Míg a Spotify jelenleg maximum 320 kbps-os Ogg Vorbis formátumot kínál, addig az Apple Music, a Tidal és az Amazon Music már régóta nyújt veszteségmentes, sőt gyakran nagyfelbontású opciót is. A felhasználók így egyre inkább joggal kérdőjelezik meg, miért nem képes a világ legnagyobb streaming szolgáltatója lépést tartani.
Érvek és ellenérvek:
A Spotify először 2021-ben jelentette be a “Spotify HiFi” nevű szolgáltatást, amely veszteségmentes hangot ígért az előfizetőknek. A bemutató óta azonban semmi nem történt: a funkció többször került a tervezési fiók mélyére, hivatalos megjelenési dátum nélkül.
A vállalat kommunikációja eddig homályos volt: egyszer a licencmegállapodásokra, máskor a fejlesztési nehézségekre hivatkoztak. A felhasználói közösségben ez egyre nagyobb elégedetlenséget szült, sokan pedig átpártoltak a konkurenciához.
Belsős információk szerint a Spotify ismét aktívan dolgozik a funkción, és hamarosan tesztelhetik is a felhasználók egy része. A veszteségmentes formátum bevezetése azonban természetesen nem mindenki számára lesz ingyenes: könnyen elképzelhető, hogy csak egy drágább előfizetési csomag részeként lesz elérhető.
Ezzel a lépéssel a cég egyszerre próbálhat megfelelni a minőséget követelő hallgatóknak és a pénzügyi elvárásoknak. Kérdés, hogy a felhasználók hajlandóak lesznek-e többet fizetni egy olyan szolgáltatásért, amit a versenytársaknál már régen megkapnak.
Ha a Spotify valóban elérhetővé teszi a veszteségmentes formátumot, az több szempontból is mérföldkő lehet. A hallgatók számára új minőségi szint nyílik meg, a vállalat számára pedig lehetőség, hogy visszaszerezze a bizalmat.
Ugyanakkor az is kérdéses, hogy a mindennapi felhasználók közül hányan fogják ténylegesen kihasználni a lossless formátumot. A legtöbben továbbra is okostelefonon, egyszerű fülhallgatóval hallgatják a zenét, ahol a különbség kevésbé érzékelhető.
A Spotify hosszú éveken át tartotta bizonytalanságban előfizetőit a veszteségmentes hangminőséggel kapcsolatban. Most azonban minden jel arra mutat, hogy a régóta ígért funkció valóban érkezhet. Hogy mindez milyen áron és formában valósul meg, az egyelőre nyitott kérdés – de az biztos, hogy a streaming óriásnak muszáj lépnie, ha nem akar végleg lemaradni a versenyben.
