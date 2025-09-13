Felár nélkül jöhet ez az új funkció a Spotify-ra

Évek óta ígéri a Spotify, hogy előfizetői számára elérhetővé teszi a veszteségmentes hangminőséget, most azonban úgy tűnik, valóban küszöbön állhat a bevezetés. A streaming szolgáltató eddig halogatta a nagyfelbontású hangformátum bevezetését, miközben a riválisok már régóta kínálnak hasonló lehetőséget.

A jóminőségű zene rajongóit már négy éve hitegeti a Spotify.

A felhasználók türelme fogyóban van, a piaci nyomás pedig egyre erősödik. Kérdés, hogy a Spotify képes lesz-e időben reagálni.

Miért kellene a veszteségmentes formátum a Spotify-ra?

A veszteségmentes (lossless) hangformátum lényege, hogy a zenék tömörítés nélkül, teljes részletességgel szólalnak meg. Ez a különbség főként jó minőségű fejhallgatóval, hangrendszerrel vagy dedikált lejátszóeszközzel hallható igazán.

Míg a Spotify jelenleg maximum 320 kbps-os Ogg Vorbis formátumot kínál, addig az Apple Music, a Tidal és az Amazon Music már régóta nyújt veszteségmentes, sőt gyakran nagyfelbontású opciót is. A felhasználók így egyre inkább joggal kérdőjelezik meg, miért nem képes a világ legnagyobb streaming szolgáltatója lépést tartani.

Érvek és ellenérvek:

A minőségi zenehallgatás rajongói kénytelenek már évek óta más streamer platformot használni, őket csábíthatná el vagy vissza a cég

Az átlagos zenehallgatók mobilról, egy egyszerűbb fülessel hallgatják a rendszert, amivel nem igazán érezni majd a minőségi különbséget

Természetesen a veszteségmentes csomag drágább lesz

A veszteségmentes zenei formátumok pedig sokkal több tárhelyet igényelnek a vállalat szerverein.

Hosszú évek ígéretei

A Spotify először 2021-ben jelentette be a “Spotify HiFi” nevű szolgáltatást, amely veszteségmentes hangot ígért az előfizetőknek. A bemutató óta azonban semmi nem történt: a funkció többször került a tervezési fiók mélyére, hivatalos megjelenési dátum nélkül.

A vállalat kommunikációja eddig homályos volt: egyszer a licencmegállapodásokra, máskor a fejlesztési nehézségekre hivatkoztak. A felhasználói közösségben ez egyre nagyobb elégedetlenséget szült, sokan pedig átpártoltak a konkurenciához.

Most tényleg közeleghet a váltás?

Belsős információk szerint a Spotify ismét aktívan dolgozik a funkción, és hamarosan tesztelhetik is a felhasználók egy része. A veszteségmentes formátum bevezetése azonban természetesen nem mindenki számára lesz ingyenes: könnyen elképzelhető, hogy csak egy drágább előfizetési csomag részeként lesz elérhető.