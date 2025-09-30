Spotify-sokk: lelép a cég alapító-vezére, de mi lesz így a céggel?

A zenei streaming piac egyik legfontosabb szereplőjénél hatalmas változás zajlik: Daniel Ek, a Spotify társalapítója és eddigi vezérigazgatója bejelentette, hogy 2026. január elsejétől lemond CEO-i tisztségéről. Ezzel lezárul egy korszak, hiszen Ek tizenkilenc éven át irányította a céget, amely mára több mint 600 millió aktív felhasználóval rendelkezik világszerte. Bár a döntés első hallásra sokkolónak tűnhet, valójában logikus folytatása annak a folyamatnak, amely során Ek az utóbbi években egyre inkább átadta az operatív feladatokat két kulcsfontosságú vezetőtársának.

Fotó: Forrás: AFP/Toru Yamanaka

Az új struktúra értelmében Gustav Söderström, a termék- és technológiai terület vezetője, valamint Alex Norström, a kereskedelmi és tartalomfelelős vezető társigazgatóként irányítják majd a Spotify-t. Ek ugyanakkor nem vonul vissza: executive chairmanként a hosszú távú stratégiára, a tőkeallokációra és a szabályozási kérdések kezelésére összpontosít. Saját szavai szerint ezzel a lépéssel a címek igazodnak a tényleges működéshez, hiszen már eddig is ők hárman osztották meg a feladatokat, csak most hivatalosan is rögzítették ezt a felállást.

Miért döntött Ek a visszalépés mellett?

Daniel Ek az elmúlt közel két évtizedben olyan birodalmat épített, amely alapjaiban változtatta meg a zeneipart. A Spotify nemcsak a kalózkodás visszaszorításában játszott kulcsszerepet, hanem új bevételi modellt is kínált az előadóknak. Az alapító azonban már korábban jelezte, hogy a napi operatív feladatok egyre kevésbé tartoznak érdeklődési körébe. Sokkal inkább a nagy stratégiai döntésekre, a hosszú távú vízióra és az iparág jövőjét meghatározó kérdésekre szeretne koncentrálni.

Emellett az elmúlt években több vitát is kiváltott Ek személye a művészvilágban. Befektetése a Helsing nevű, mesterséges intelligenciával katonai célokra fejlesztő startupba heves ellenállást váltott ki: több zenekar is bejelentette, hogy letiltja műveit a Spotify-ról tiltakozásképpen. Bár a vállalat üzleti szempontból sikeresen reagált ezekre a helyzetekre, Ek személyes szerepe megosztóvá vált, ami tovább erősíthette benne a döntést, hogy inkább a háttérből, stratégiai pozícióból folytassa a munkát.

Ők lesznek a Spotify új vezetői

A Spotify nem egyetlen új vezérigazgatót nevezett ki, hanem kettőt. Ez a megoldás ritka a technológiai világban, ugyanakkor logikus, ha figyelembe vesszük a cég működésének összetettségét.

Gustav Söderström : több mint tizenöt éve dolgozik a Spotify-nál, és a termékfejlesztés, valamint a technológiai innováció motorja. Nevéhez fűződik számos új funkció és a felhasználói élmény folyamatos fejlesztése.

: több mint tizenöt éve dolgozik a Spotify-nál, és a termékfejlesztés, valamint a technológiai innováció motorja. Nevéhez fűződik számos új funkció és a felhasználói élmény folyamatos fejlesztése. Alex Norström: kereskedelmi vezetőként az előfizetésekért, a hirdetési bevételekért és a tartalomért felelt. Tapasztalata különösen fontos a növekvő versenyhelyzetben, ahol a bevételi források diverzifikálása elengedhetetlen.

A két vezető eddig is társelnöki pozíciót töltött be, így a mostani kinevezés inkább formalitás, amely hivatalossá teszi a feladatok megosztását.