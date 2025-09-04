Pestisként tör az internetezőkre az újmódi szemét

A szervezett társadalom kialakulása óta foglalkoztatja az emberek fantáziáját, hogy miként lehetne gyorsan és könnyen pénzhez jutni. A tapasztalatok alapján a becsületes munka lassan vezet eredményre, így a vállalkozó kedvűek az évezredek során végigzongorázták a lehetőségeket, az erkölcstelentől a büntetőjogi következményekkel járó módszerekig mindent kipróbáltak a gesztenye kikaparása érdekében, legyen szó csalásról, rablásról, vagy ipari szemét termékek gyártásáról.

Sokak számára már borzasztóan fárasztóvá vált, hogy átvette az uralmat MI-vel generált szemét a közösségi médiában

A könnyű pénz megkeresésére rendelkezésre álló módszereket természetesen a technológia is döntően befolyásolja. A bankrablók először autókra cserélték a lovaikat, újabban pedig már a foteljük kényelméből fosztogatnak, számítógépekre és mobilokra telepített kártevőkkel próbálják kirámolni a bankszámlákat.

Az elmúlt években történt egy újabb olyan technológia áttörés, amely a könnyű pénz megkeresésének teljesen új, eddig sosem látott módját hozta el: megkezdődött a generatív mesterséges intelligenciával gyártott szemét tömeges előállítása.

A módszert különösen vonzóvá teszi, hogy a legtöbb esetben legális, vagy legalábbis az üzletben utazóknak nem kell jogi következményektől tartaniuk.

Mit jelent az, hogy MI-vel generált szemét?

A generatív mesterséges intelligenciával készített szemétre az angolban most már elterjedt kifejezés van, „AI slop” néven hivatkoznak rá. Olyan alacsony vagy közepes minőségű, írott és audiovizuális tartalmakat kell érteni alatta, amelyeket szinte nulla emberi erőfeszítéssel készültek, szöveges utasítások alapján mesterséges intelligenciák segítségével lettek létrehozva.

A MI-vel generált szemét bármilyen alakot ölthet. A kezdetekben internetes cikkek és könyvek gyártására használták tömegesen a technológiát, de mára zenei albumokat, hamis képeket, elmezsibbasztó videókat is készítenek vele.

Egyesek vagyonokat keresnek az MI-vel generált nonszensszel

Az internetet és a közösségi médiát rendszeresen használók garantáltan napi szinten találkoznak részben vagy egészében MI-vel generált szeméttel, hiszen olyan méreteket öltött ezeknek a tartalmaknak az előállítása és a terjesztése, hogy lehetetlen elbújni előlük.

A készítőik célja a haszonszerzés, reklámbevételen vagy eladásokon keresztül pénzhez próbálnak jutni a gépileg generált tartalmakból.

Károkat okoz az MI-vel készített szemét

A generatív mesterséges intelligenciával készített szemét sok esetben viszonylag ártatlannak tűnhet, de súlyos károkat okoz. Az internetet tengernyi szeméttel elárasztók elvonják a figyelmet a valódi tartalomkészítők nagy munkával létrehozott alkotásairól. Emiatt az értékes tartalmakat készítők nem képesek elérni a közönségüket, és nem jut nekik elég bevétel ahhoz, hogy folytatni tudják a munkájukat.

Súlyosbítja a problémát, hogy a Facebookhoz vagy a YouTube-hoz hasonló webhelyek semmit sem hajlandóak tenni a valódi emberek tisztességes tartalmainak az előtérbe tolására.

Ezeket a szolgáltatásokat a legalitás határain belül nem érdekli, hogy milyen tartalmakkal szegezik a képernyők elő a látogatóikat. Az egyetlen céljuk, hogy görgetésre és reklámbevétel generálásra bírják a látogatóikat, ha pedig erre az MI-vel generált nonszensz is jó, akkor azt fogják nekik ajánlgatni.

Az alkotók mellett természetesen az internetezők számára is rossz a MI-vel generált szemét. Nem csak ritkábban kerül a szemük elé minőségibb tartalom, de rutinszerűen olyan dolgokat ajánlgatnak nekik a közösségi oldalak, amelyekről el sem tudják dönteni, hogy igazak vagy sem.

A napokban pont nagy botrány volt ebből, egy pakisztáni szemétgyártó hálózat elsőre kifejezetten realisztikusnak ható, de teljesen fiktív holokauszt-fotókkal árasztotta el a Facebookot. Az érzelmes pillanatokat ábrázoló képeknek ezrek dőltek be, lényegében történelemhamisítás követtek el velük a tartalomgyárosok, még ha nem is ez volt a céljuk.