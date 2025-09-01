Kamerás szemüvegben végzett intim gyantázást a kozmetikus

A termékkategória korai kudarcai ellenére úgy tűnik, hogy nagy csendben mégiscsak sikerré válnak a kamerás okosszemüvegek. Ezeket jelenleg elsősorban azzal hirdetik, hogy saját szemszögből képek és videók rögzíthetőek velük a közösségi oldalakra, de a gyártók személyi asszisztens funkciókat próbálnak építeni beléjük, hogy részben kiválthassák a mobilokat.

Videó rögzítésekor világít egy apró jelzőfény az okosszemüvegek előlapján

Fotó: Meta

A Meta Ray-Ban / Oakley szemüvegek ennek megfelelően kezdenek társadalmi feszültséget szítani, a többségnek nem tetszik, hogy mások akár titokban kamerázhatják őket. Most egy extrém példa jött a problémára, egy New York-i közösségi médiás véleményvezér intim gyantázásra ment, amelyet a kozmetikus egy kamerás okosszemüveget viselve hajtott végre.

Végig a szemüveg járt az eszében a gyantázás során

Aniessa Navarro gyorsan kiszúrta, hogy kamerás szemüveget visel a kozmetikus, és persze szóvá tette. A kozmetikus azt mondta, hogy nem kamerázik, konkrétan le van merülve a szemüveg akkuja. Csak azért viseli, hogy jól lásson, szemész által felírt lencsék vannak benne, azaz végső soron egy klasszikus szemüvegként viselkedik.

Az influencer hajlandó volt alávetni magát a beavatkozásnak, de végig az járt az eszében, hogy a kozmetikus vajon kamerázza-e gyantázás közben a legintimebb tájait.

A nő eredeti panaszaira nem reagált érdemben a kozmetikai lánc, azonban a médiafigyelem hatására azt állította a The Washington Postnak, hogy a procedúra alatt kikapcsolt állapotban volt a kozmetikusának a szemüvege.

Ettől függetlenül Navarrónak két ügyvédi iroda is azt mondta, hogy alapja lehet egy kártérítési per indítására, de még nem döntötte még el, hogy akar-e ekkora ügyet csinálni az esetből.

Akármi is legyen a döntése, a kamerás szemüvegeket viselők számára ez egy újabb figyelmeztetés, hogy vegyék komolyan a többség magánszférával kapcsolatos elvárásait. Egyes esetekben még a kamerás szemüveg puszta jelenlétéből is botrány kerekedhet, függetlenül attól, hogy nem kameráztak vele a viselése közben.

