Óriási bukás volt a világ első színes tévéje

1951 júniusában a CBS forradalmi újítással lépett piacra: bemutatta az első színes tévéket, amelyek a nagyközönség számára is elérhetővé váltak. A lépés mérföldkőnek számított a televíziózás történetében, hiszen addig a nézők kizárólag fekete-fehér adásokat láthattak. Mégis, a készülékek forgalmazása kevesebb mint egy hónap után véget ért. Az új technológia túl korán érkezett, drága és bonyolult volt, a közönség pedig még nem állt készen a váltásra.

Az első színes tévé nem volt túl hosszú életű. (Photo by CBS via Getty Images)

Fotó: CBS via Getty Images

A színes tévé születése

Az 1940-es évek végére az amerikai televíziózás rohamosan fejlődött. Egyre több háztartásban jelent meg készülék, a fekete-fehér műsorok mindennapi szórakozássá váltak. Ebben a környezetben kezdett kísérletezni a CBS a színes televíziózás lehetőségével. A mérnökök által kidolgozott rendszer 1951. június 25-én indult el hivatalosan, amikor az amerikai tévénézők először láthattak színes műsort.

A megoldás technológiailag úttörő volt, de komoly hátrányokkal bírt. A CBS által használt rendszer ún. mechanikus színszűrővel működött, amely forgó tárcsák segítségével állította elő a színeket. Ez nemcsak költséges és bonyolult volt, hanem azt is jelentette, hogy a jelek nem voltak kompatibilisek a már meglévő fekete-fehér készülékekkel. A fekete-fehér tévék tulajdonosai tehát semmit sem láttak a színes adásokból.

A kudarc okai

A CBS színes tévés próbálkozása mindössze néhány hétig tartott. A készülékek ára túl magas volt, így csak kevesen engedhették meg maguknak. Ráadásul a színes műsorok kínálata is rendkívül szűk volt: a csatorna elsősorban kísérleti programokat sugárzott, amelyek nem nyújtottak elég vonzerőt a vásárlóknak.

A bukás legfontosabb okai a következők voltak:

A készülékek ára a legtöbb amerikai háztartás számára megfizethetetlen volt

A sugárzott jelek nem működtek a meglévő fekete-fehér tévéken

Kevés színes tartalom állt rendelkezésre

A mechanikus színszűrős technológia nehézkes és elavultnak bizonyult

RCA kontra CBS – két eltérő stratégia

A CBS kudarca után a terep hamarosan az RCA előtt nyílt meg. Az RCA mérnökei más megközelítést választottak: az általuk kidolgozott színes televíziós rendszer kompatibilis volt a fekete-fehér készülékekkel. Ez azt jelentette, hogy a háztartásokban lévő milliónyi fekete-fehér tévén ugyanúgy nézhetők voltak az adások, csak színek nélkül. Ez a megoldás áttörést jelentett, hiszen nem zárta ki a meglévő közönséget az új rendszerből.