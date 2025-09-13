Mesterséges intelligencia fejlesztőit perelik a szótárkiadók

Az Encyclopedia Britannica és a Merriam-Webster hivatalosan pert indított a Perplexity AI ellen New York szövetségi bíróságán. A szótárkiadók a keresetben azt állítják, hogy a Perplexity „answer engine” – olyan válasz-kereső rendszer, amely AI segítségével generál tartalmakat – lemásolta definícióikat, ellopta forgalmukat, és névhasználatukkal kapcsolatos védjegy-jogot is megsértett.

Szótárkiadók támadják a Perplexity-t az eltulajdonított definíciók miatt

Példaként említik a „plagiarize” szó definícióját: a periratban bemutatott képernyőképeken Perplexity definíciója szinte szó szerint megegyezik a Merriam-Webster definíciójával. A vád szerint Perplexity adatokat gyűjt olyan weboldalakról, amelyek blokkolni próbálják az adatlekérést, vagy (minimális engedéllyel) hozzáférést biztosítanak automatizált módban.

A Britannica arra is rámutat, hogy amikor Perplexity egy definíciót vagy szócikket mutat, amely hibás vagy hiányos, gyakran a Merriam-Webster és Britannica nevét társítja hozzá – védjegyekre hivatkozó megszorítás nélkül. A szótárkiadók szerint ez félrevezető lehet: a felhasználók azt hihetik, hogy az adott tartalom teljes és hiteles, hiszen az eredeti kiadók neve alatt jelenik meg.

A szótárkiadók főbb aggályai

A definíciók szó szerinti másolása szerzői jogot sért, ha engedély nélkül történik.

Védjegyhasználat olyan kontextusban, ahol a tartalom hibás vagy hiányos, megtévesztő lehet a felhasználók számára.

Az automatizált adatgyűjtés („stealth crawling”) jogi és etikai vitákat vált ki, különösen ha weboldalak kifejezetten tiltják az ilyen hozzáféréseket.

Az ilyen esetek hosszú távon alááshatják a tudásforrásokba vetett bizalmat, ha nem biztosítanak megfelelő attribúciót és hitelességet.

Fontos precedenst teremt, mert sok AI-alapú kereső vagy válaszadó motor hasonló gyakorlatokat alkalmaz, így az eredmény hatással lehet az egész iparágra.

Összegzés

A Britannica és Merriam-Webster pere a Perplexity AI-val szemben fontos mérföldkövet jelent az AI és a szerzői jog viszonyában. A vita középpontjában az áll, hogy vajon mekkora szabadsága lehet egy AI-vállalatnak abban, hogy felhasználja, lemásolja vagy újonnan generálja a tartalmakat más források alapján. Az eset kimenetele döntő lehet a jövőben, nemcsak Perplexity számára, hanem minden olyan cég számára, amely AI-alapú tartalomszolgáltatással foglalkozik.