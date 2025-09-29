Újabb ingyenes MI-képzés indul a tanároknak

Az idén 10 éves ProSuli programot a tanároknak szóló digitális kompetenciafejlesztés, a diákokat célzó tudatos internethasználati kezdeményezések és a robotika mellett a folyamatos megújulás jellemzi. Ennek jegyében a program céljai közé emelte a mesterséges intelligencia értelmes és előremutató alkalmazásának elterjesztését is.

Olyan furcsa helyzet állt elő, hogy a tanárok és a diákok egyszerre ismerkednek a tantárggyal

Fotó: Aleksei Zhivilov / Unsplash

Az internetet elárasztják az AI által generált szövegek, képek, zenék és videók. A kérdés az, hogyan lehet felismerni a valós és a mesterségesen létrehozott tartalom közti különbséget. Ez egy olyan készség, ami a következő években a túlélés záloga lesz. „Olyan tudásra van szükségünk, mint a közlekedésben a KRESZ: mindennapi gyakorlat, amely nélkül nem boldogulunk” – mondja Koren Balázs, a ProSuli szakmai vezetője. Nem csupán arról van szó, hogy az AI egy divatos, felkapott technológia.

Már most is az életünk része, és bármit képes lemásolni: arcokat, hangokat, írásokat. A határ a valóság és a mesterséges között egyre nehezebben felismerhető.

Hogyan maradjunk éberek?

Az AI kritikai szemlélete mindenki számára kulcsfontosságú, ezért érdemes elsajátítani néhány olyan készséget, amelyet bárki könnyedén alkalmazhat a mindennapokban. „Jelenleg még nincs olyan megbízható eszköz vagy program, amely biztosan kimutatja, ha egy tartalmat AI készített” – emeli ki a szakember. „Ha létezne is ilyen AI-program, ami értékelné egy másik mesterséges intelligencia munkáját, az önmagában sem garantálhatna 100%-os pontosságot. A felismerés emberi képesség kell, hogy legyen” – tette hozzá Koren Balázs.

Ha kétségeink támadnak, fontos, hogy ne kényelmesedjünk bele a kételyeinkbe, hanem tegyünk konkrét lépéseket. Egy kép esetében például érdemes alaposan megnézni a részleteket: stimmelnek-e a méretek, a fények, a perspektíva? Van-e valami, ami valószerűtlennek tűnik? Az adatalapú megközelítés, több forrás összevetése és a saját kérdéseink feltevése is sokat segíthet.

Együtt tanulják az új technológiát a tanárok és diákok

A tanároknak különösen nagy szerepük van abban, hogy a diákokat a kritikai szemléletre neveljék, miközben ők maguk is tanulják még mindezt. „Az AI-jal kapcsolatban nincsenek bevált receptek, hiszen együtt tanulunk, egy időben ismerkedik vele diák és tanár, ahogy a mesterséges intelligencia is folyamatosan fejlődik” – mondja Koren Balázs. A Yettel digitális oktatási programja, a ProSuli célja, hogy mindez ne plusz terhet, hanem támogatást jelentsen a pedagógusoknak, hiszen ez végső soron a diákok boldogulását szolgálja.