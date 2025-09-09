Szárnyalnak az AI-részvények: 21 billió dollárral nőtt a nagy tech cégek értéke

Az elmúlt két évben az AI-piac robbanásszerű fejlődést mutatott, ami a tőzsdén is egyre látványosabban érzékelhető. A világ legnagyobb tech cégeinek értéke 2024 óta több mint 21 billió (21 ezer milliárd) dollárral emelkedett, és a mesterséges intelligencia köré épülő cégek papírjai 2025-ben is kétszámjegyű emelkedést hoztak a befektetőknek.

Soha nem látott emelekedésben a tech cégek értéke.

Fotó: Shutterstock

Mesterséges intelligencia mint a tech cégek motorja

A befektetői bizalom középpontjában a generatív AI-megoldások és az ezekre épülő felhőalapú szolgáltatások állnak. Az elemzők szerint az AI-piac gyors bővülése nem csupán a szoftverfejlesztő cégeknek kedvez, hanem az egész ökoszisztémára kihat: a chipgyártók, a felhőszolgáltatók és a hardverfejlesztők egyaránt profitálnak belőle.

A számok is ezt támasztják alá: 2024 óta az AI-központú részvények 32 százalékkal nőttek, és 2025 első nyolc hónapjában további 17 százalékos emelkedést értek el. Ez a tendencia összességében több mint 21 brillió dolláros értéknövekedést jelent a legnagyobb vállalatok számára.

Befektetői várakozások és kockázatok

Bár a növekedési görbe meredek, a piac szereplői óvatosságra intenek. A hirtelen értéknövekedés sokakban idézi fel a dotkomlufi időszakát, ugyanakkor a jelenlegi trendet több kézzelfogható tényező is támogatja, például a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásainak gyors terjedése. A felhőszolgáltatások, a generatív AI és az adatfeldolgozás iránti kereslet egyelőre stabil növekedést mutat.

A befektetők azonban kockázatokkal is számolnak. Az AI-szabályozás alakulása, a geopolitikai feszültségek és a gazdasági lassulás egyaránt hatással lehet az árfolyamokra.

Egyes szakértők szerint a következő hónapok kulcskérdése az lesz, hogy a technológiai cégek mennyire tudják valódi bevétellé alakítani a mesterséges intelligencia körüli várakozásokat.

Mire figyeljünk a piacon?

Az AI-alapú szoftverek és szolgáltatások stabil bevételi forrást jelenthetnek a nagyvállalatoknak.

A chipgyártók kulcsszerepet játszanak, hiszen az AI-alkalmazások hatalmas számítási kapacitást igényelnek.

Az amerikai munkaerőpiaci adatok rövid távon befolyásolják a befektetői hangulatot, de a hosszabb távú trendeket az AI-projektek üzleti sikeressége határozza meg.

Az Európai Unió és más régiók szabályozásai szigoríthatják vagy éppen lassíthatják az AI-fejlesztések terjedését.

A befektetők egy része már most attól tart, hogy túlzottan felfújt értékelésekkel állunk szemben, ami a jövőben korrekcióhoz vezethet.

Összegzés

A mesterséges intelligencia ma már nem csupán technológiai újdonság, hanem komoly gazdasági motor, amely kézzelfoghatóan növeli a világ legnagyobb vállalatainak értékét. Bár a trend látványos és vonzó, a befektetőknek számolniuk kell a kockázatokkal is: a szabályozói környezet, a geopolitikai bizonytalanságok és a túlzott várakozások egyaránt hatással lehetnek a piac alakulására.