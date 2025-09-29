Totális adatkáosz: százezrek hívásai kerültek veszélybe egy új app miatt

Egy füst alatt két döbbenetes fejleményről is beszámolt a TechCrunch. Elsőként is a napokban elérhetővé vált egy Neon - Money Talks nevű mobilapp, amely lehetővé tette az emberek számára, hogy pénz keressenek a telefonhívásaik eladásával. A mobilapp fejlesztője a hívásokat és a szöveges átirataikat mesterséges intelligenciás cégeknek értékesítette, és ismeretlen paraméterek alapján mindegyik után néhány cent vagy dollár ütötte a felhasználók markát.

Nyíltan vásárolta a telefonhívásokat a Neon mobilapp, de megvédeni nem tudta a kapott beszélgetéseket

Fotó: Jonathan Borba / Unsplash

Ez önmagában is sokkoló, de néhány nap alatt olyan százezer letöltést összehozott Neon mobilapp még sebezhetőnek is bizonyult: minden a hívásokkal kapcsolatos adat kilopható volt a szervereiről.

Bárki meghallgathatta volna a telefonhívásokat

A Neon hálózati adatforgalmának elemzése során a TechCrunch felfedezte, hogy bárki hozzáférhetett a felhasználók telefonhívásainak a felvételeihez, a beszélgetések szöveges átirataihoz, és a beszélgető felek telefonszámaihoz.

A felfedezés hatására az alkalmazás alapítója leállította a szervereket és üzenetet küldött a felhasználóknak: „Az adataik védelme elsődleges prioritásunk, ezért ideiglenesen leállítjuk az appot, hogy extra biztonsági rétegeket vezessünk be”– áll a mobilapp értesítésében.

Az üzenet elhallgatta a részleteket, a Neon fejlesztője pedig hírünk írásáig nem volt hajlandó kommentálni a botrányt a médiának.

