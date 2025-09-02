Elképesztő dolog miatt lett hírhedt egy turista Japánban

Soha nem volt olyan egyszerű híressé válni, mint manapság, elég hozzá egy közösségi médiás fiók, továbbá nagy mennyiségű ostobaság, esetleg tiszteletlenség mások iránt. Most épp az ausztrál Lochie Jones miatt dühöngenek Japánban, a trash reality sztárrá válni kívánó fiatalember temetőkben való garázdálkodással próbál hírnévre szert tenni.

Temetőben való garázdálkodással vívott ki magának figyelmet az ausztrál fiatalember

Fotó: Lochie Jones / TikTok

Ennek keretében ha alkalmat lát rá, akkor felháborító tettekről publikál videókat a TikTok-csatornájára. Az eddigi legnagyobb visszhangot kiváltott alkotása arról szól, hogy talált egy bontatlan doboz sört az egyik síron, erre éremfeldobással arra jutott, hogy megissza. Az elfogyasztását követően azért érezte, hogy ez nem volt szép, úgyhogy cserébe otthagyott néhány szál cigarettát a síron.

Nem szokatlanok a japán temetőkben az ajándékok

Jones nem állt meg egyetlen videónál. Más felvételeken nyúlszobrot vett el egy sírról, szemetet dobált szét, játékpisztollyal hadonászott, sértő megjegyzéseket tett a halottakra.

A japán kultúrában a síroknál elhelyezett italok, figurák, egyéb tárgyak az elhunytak iránti tisztelet jelei. Ezek elvétele vagy meggyalázása komoly sértésnek számít.

A férfit a közösségi médiában kritizáló japánok közül többen attól tartanak, hogy hasonló akciókkal újból meg fogja sérteni a temetők nyugalmát. Emiatt hatósági közbelépést követelnek, a letartóztatását és az országból való kitiltását szorgalmazzák.

