tévé

Új tévét vettünk? Így hozzuk ki belőle a legtöbbet a beállításokkal

6 perce
Olvasási idő: 10 perc
A modern tévék rengeteg beállítási lehetőséget kínálnak, de a menük sokszor bonyolultak. Megmutatjuk, hogyan érhetjük el a legjobb képélményt, ha lépésről lépésre átgondoltan alakítjuk ki a tévé beállításait.
tévé

Egy új televízió megvásárlása után sokan abban a hitben élnek, hogy a készülék dobozból kivéve máris a legjobb képminőséget nyújtja. Valójában a gyári beállítások többnyire kompromisszumok: energiatakarékossági szempontokat, üzletben történő bemutatást, illetve a lehető legszélesebb felhasználói igények kielégítését célozzák. Ez azt jelenti, hogy otthoni környezetben gyakran távol állnak az ideálistól. A tévé beállítása ezért kulcsfontosságú lépés ahhoz, hogy a készülék valóban megmutassa, mire képes.

Samsung S95D QD-OLED matt tévé
Az első beüzemeléskor érdemes eljátszadozni a tévé beállításaival, mert sokkal szebb képet kaphatunk, mint ha a gyári beállításokat használjuk.

Fényerő és kontraszt – a legfontosabb alapbeállítások

A fényerő és a kontraszt helyes beállítása alapvetően meghatározza, mennyire élvezhető a kép. Ha túl alacsony a fényerő, a sötétebb jelenetekben elveszhetnek a részletek, míg túl magas értéknél a világos területek kiéghetnek. Ugyanez igaz a kontrasztra: túl alacsonyan fakónak, túl magasan pedig természetellenesen élesnek tűnhet a kép.

Érdemes egy sötétebb jeleneteket és világos kiemeléseket is tartalmazó filmet vagy tesztvideót használni, és ezekhez igazítani a beállításokat. A cél, hogy a sötét és világos részletek egyaránt jól láthatóak legyenek.

Színek – természetesség a kulcs

A modern tévék gyakran harsány, túlszaturált színekkel próbálják lenyűgözni a vásárlót a bemutatóteremben. Ez a bolti környezetben hatásos, otthon viszont fárasztó lehet. Az úgynevezett „Vivid” vagy „Dinamikus” módot érdemes elkerülni, helyette a „Filmes”, „Mozi” vagy „Standard” mód sokkal közelebb áll a valósághoz.

A színtelítettséget és árnyalatokat finoman korrigálhatjuk, de a túlzás itt is kerülendő. A cél nem a legharsányabb, hanem a legtermészetesebb kép elérése.

Fehéregyensúly és színhőmérséklet

A fehéregyensúly helyes beállítása döntően befolyásolja, hogy mennyire „melegnek” vagy „hidegnek” látjuk a képet. Gyári beállításban gyakran kékes árnyalat dominál, mert így világosabbnak tűnik a kép. Otthoni filmnézéshez azonban a melegebb tónus természetesebb hatást ad.

Általában a „Meleg 1” vagy „Meleg 2” beállítás közelebb áll a filmkészítők szándékaihoz, míg a „Normál” vagy „Hideg” túlzottan mesterséges hatást kelthet.

Képjavító funkciók – nem mindig előnyösek

A legtöbb modern tévében rengeteg képjavító algoritmus található: zajcsökkentés, mozgásjavítás, dinamikus kontraszt és hasonlók. Ezek jól hangzanak, de gyakran többet ártanak, mint használnak.

A zajcsökkentés például elmossa a részleteket, a mozgásjavítás pedig „szappanopera-effektust” eredményezhet, amikor a filmek természetes 24 képkockás megjelenítése túl simává válik. Érdemes kísérletezni: sokszor jobb, ha ezeket a funkciókat kikapcsoljuk, és csak ott használjuk, ahol tényleg javítják az élményt (például sportközvetítéseknél).

HDR-beállítások – amikor számít a tartalom

Az újabb tévék támogatják a HDR (High Dynamic Range) technológiát, amely szélesebb fény- és színtartományt nyújt. Fontos azonban, hogy a HDR csak megfelelő tartalommal működik jól. Ha HDR-videót nézünk (pl. Netflixen, Disney+-on vagy UHD Blu-rayen), a tévé automatikusan átvált erre a módra.

Ilyenkor a fényerőt érdemes magasabbra állítani, de mindig figyeljünk arra, hogy ne veszítsük el a sötét részleteket. A HDR igazi ereje a világos és sötét részek közötti különbségek pontos megjelenítésében rejlik.

Játék mód – ha gamer is használja a tévét

Egyre többen használják a tévét konzolos vagy PC-s játékhoz. Ilyenkor kulcsfontosságú az alacsony input lag, vagyis a gombnyomás és a képernyőn látható reakció közötti késés. A legtöbb tévén található „Game Mode”, amely kikapcsolja a felesleges képjavítókat, és minimalizálja a késést. Ha komolyan játszunk, ezt a módot mindenképpen érdemes bekapcsolni.

A környezet szerepe – fényviszonyok és elhelyezés

Nemcsak a tévé beállítása, hanem a környezet is sokat számít. 

samsung tévé mesterséges intelligencia
Nem mindegy az sem, hogy a tévé milyen környezetben van, mert ahhoz is hozzá kell állítani a kép tulajdonságait.

Ezzel kapcsolatban a következőkre érdemes figyelni (persze, amennyiben ez lehetséges):

  • Kerüljük a közvetlen napfényt – a képernyőre eső erős napfény tükröződést okoz és fakóvá teszi a színeket.
  • Szabályozható fényforrásokat használjunk – állítható fényerejű lámpákkal vagy dimmelhető világítással jobban alkalmazkodhatunk a nappali és esti körülményekhez.
  • Kerüljük a túl erős háttérfényt – ha a tévé mögött vagy mellett nagyon világos fényforrás van, zavarhatja a kép kontrasztját.
  • Ne nézzük teljes sötétben – teljes sötétségben a szemünk hamar elfárad; jobb, ha van egy enyhe háttérvilágítás, például LED-szalag a tévé mögött. Vagy egy Ambilight rendszer a tévében.
  • Figyeljünk a színhőmérsékletre – melegebb tónusú fények (pl. 2700–3000K) kellemesebbek filmnézéshez, a hideg fehér fény (5000K felett) harsánnyá teheti a képet.
  • Állítsuk be a fény irányát – a fény oldalról vagy a mennyezetről érkezzen, ne közvetlenül a képernyőre.

Összegzés

Egy új tévé beállítása több időt igényelhet, de megéri a ráfordítást. A helyesen beállított fényerő, kontraszt, színek és színhőmérséklet teljesen új élményt adhat, amely messze felülmúlja a gyári értékeket. Érdemes kísérletezni, mert a végső cél nem a „legfeltűnőbb” kép, hanem az, amelyik hosszú távon a legtermészetesebb és legélvezetesebb.

A modern tévék rengeteg lehetőséget kínálnak, de a kulcs mindig az, hogy a beállításokat a saját ízlésünkhöz és környezetünkhöz igazítsuk. Így biztosíthatjuk, hogy minden film, sorozat és mérkőzés a lehető legjobb képminőségben táruljon elénk.

