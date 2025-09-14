Kétségbeesetten próbálja visszahódítani a fiatalokat a Tinder

A Tinder egy évtizede jelent meg a digitális ismerkedés piacán az egyszerű „jobbra-balra húzós” modellel, amely azóta az online társkeresés szimbólumává vált. A kezdeti sikerek után azonban egyértelművé vált, hogy a Z generáció tagjai – vagyis azok, akik 1997 után születtek – másképp közelítenek a randizáshoz.

Dupla randik és egyetemi mód: a Tinder új stratégiája a fiatalokért

Fotó: Shutterstock

A fiatal felhasználók számára egyre kevésbé vonzó a klasszikus, gyors „swipe” élmény. Ők sokkal inkább a közösségi kapcsolatokra, a közös élményekre és a társasági beágyazottságra vágynak. Míg a Tinder sokáig az egyéni ismerkedés élményére épített, addig a fiatalok már azokat az appokat keresik, ahol barátaik is jelen vannak, és ahol nem csak két ember közötti kapcsolódásról van szó. Sőt egyre inkább kezd újra felértékelődni a hagyományos ismerkedés is.

A változó igények következtében a Tinder piaci részesedése csökkent, és több rivális platform – például a Bumble, a Hinge vagy a fiatalok körében népszerű közösségi applikációk – kezdett előretörni.

Új funkciók: dupla randi és egyetemi közösség

A Tinder válasza minderre az úgynevezett „módok” bevezetése, amelyek különböző közösségi helyzetekhez igazítják az alkalmazást. A két legfontosabb újdonság a „dupla randi mód” és a „college mode”.

A dupla randi mód lehetővé teszi, hogy két barát közösen böngéssze a potenciális partnereket, és együtt menjenek el egy közös randira egy másik párral. Ez a megoldás sokkal közelebb áll a Z generáció szokásaihoz, akik gyakran társaságban, baráti körben keresnek új élményeket, és kevésbé érzik biztonságosnak az egyéni találkozókat.

Az egyetemi mód ezzel szemben a felsőoktatásban tanulókat célozza meg. Ez egyfajta belső, zártabb közösséget hoz létre, amelyben a diákok biztonságosabb, ismerősebb közegben ismerkedhetnek. A funkció a valós egyetemi közösségeket modellezi le, és az alkalmazás így nem csupán digitális randiplatform, hanem a mindennapi társas élet kiterjesztése is lehet.

A Z generáció számára az online jelenlét és a valós közösségi élmények szorosan összekapcsolódnak. A fiatalok sokszor már nem külön kezelik az online ismerkedést és a valódi társas interakciót, hanem a kettőt összekötve keresnek élményeket. A Tinder most ezt a kettőséget próbálja jobban megragadni.