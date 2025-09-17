Vigyázat, tűzveszélyesek lehetnek ezek a mobilok

Kellemetlen meglepetést okozott a nemrég piacra dobott Pixel 10 szériás mobilokkal a Google, szoftveresen a kezdetektől fogva vaskezű akkukezelési funkciókkal látta el a készülékeket. Ezeket nem lehet kikapcsolni, és viszonylag rövid használat után érdemben csökkenthetik az akkus üzemidőt, ezzel redukálva az akku tűzveszélyes púposodásához hasonló hibajelenségek kialakulásának a kockázatát.

A teljes Google Pixel 7 család tűzveszélyes lehet

Fotó: Triyansh Gill / Unsplash

A helyzet nem meglepő, mostanra a Google számos mobiljával akadtak csúnya tűzveszélyességi gondok. A cég szoftverfrissítésekkel a Pixel 4a, a Pixel 6a, legutóbb pedig a Pixel 7a esetében is próbálta utólag orvosolni a felpúposodó akkumulátorok miatti panaszokat és veszélyt.

További mobilok is tűzveszélyesek lehetnek

Most reddites és egyéb közösségi médiás panaszok alapján úgy tűnik, hogy sajnos nincs vége a botránynak. A Piunikaweb beszámolója szerint az elmúlt hónapokban megszaporodtak a közösségi médiás panaszok, amelyek szerint a Pixel 7 és a Pixel 7 Pro akkuja is felpúposodik, időnként még a hátlap vagy az oldallap is elválik a jelenség miatt.

Konkrét tűzesetről még nem érkezett hír, de ha igazak a beszámolók, akkor még ilyen is előfordulhat.

Az érintett mobiltulajok közösségi médiás beszámolói alapján a Google egyelőre inkonzisztensen kezeli a panaszokat: egyes vevők ingyenes akkucsere vagy teljes készülékcsere formájában kaptak segítséget, míg mások alig tudtak bármiféle választ kicsikarni az ügyfélszolgálatból.

Hírünk írásáig a Google nem foglalt állást az ügyben. A Pixel 7 és a Pixel 7 Pro mobilok tulajdonosai egyelőre annyit tehetnek, hogy odafigyelnek a készülékük állapotára, és ha gyanús púposodást vagy egyéb deformációt látnak, akkor felveszik a kapcsolatot a terméktámogatással.

