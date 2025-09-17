Nem vicc, ön is részt vehet egy űrmisszióban!

Sok évtized után újabb történelmi pillanatot élhettek át idén a magyarok, Kapu Tibor Nemzetközi Űrállomáson való kalandozását követően immáron két valódi űrhajósa van az apró nemzetünknek. Ráadásul ezzel nem ért véget a dal, a NASA egy kedves akciójának köszönhetően szimbolikusan bárki részese lehet a következő óriási űrmissziónak, tiszteletbeli űrhajóssá válhat.

Az Artemis I űrmisszió Space Launch System (SLS) rakétája és Orion űrhajója a Kennedy Űrközpontban, 2022. június 14-én

Fotó: Ben Smegelsky / NASA

Az Artemis II űrmisszió várhatóan 2026 áprilisában indul a floridai Kennedy Űrközpontból. Ez lesz az első alkalom 1972 óta, hogy emberi legénységgel rendelkező űrhajó átlépi az alacsony Föld körüli pályát, a négyfős személyzet megy majd egy fél kört a Hold körül.

Bevonja a nagyközönséget az űrmisszióba a NASA

A rég látott mutatványban ráadásul bárki részt vehet, ezen a weboldalon pár pillanat alatt regisztrálhat, hogy az Artemis II négyfős legénysége magával vigye egy memóriakártyán a nevét az űrmisszióra.

A regisztrációs weboldal szuvenírként egy űrrepülőjegyet is készít, ez letölthető és megőrizhető emléknek.

„Négy űrhajós indul útnak a Hold köré az Artemis II küldetésben. Ez az első legénységes misszió a NASA azon törekvésében, hogy tudományos és felfedezési célokra hosszú távú emberi jelenlétet hozzon létre a Holdon. A 10 napos repülés próbára teszi a NASA alapvető mélyűri kutatási képességeit, az SLS rakétát, továbbá az Orion űrhajót – most először űrhajósokkal a fedélzetén” – olvasható az Artemis II leírásában.

