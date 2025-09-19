Reklámot kell nézni az ingyen vécépapírért

Nyugtalanító innovációval álltak elő egyes kínai közvécék üzemeltetői. A China Insider instagramos csatorna szerint a mosdókba telepített adagoló automaták csak akkor adnak ki vécépapírt, ha a magán könnyíteni kívánó személy a QR-kódjuk beolvasását követően végignéz egy hirdetést. Aki nem szeretne reklámot megtekinteni, annak adagonként olyan 23 forintot jelentő fél jüant kell fizetnie a papírért.

A hatóságok szerint sokan pazarolják a közvécékben elérhető vécépapírt

Fotó: Filmbetrachter / Pixabay

A hivatalos indoklás szerint az intézkedés célja a pazarlás visszaszorítása. A hatóságok úgy vélik, hogy sokan indokolatlan mennyiségű vécépapírt használnak, de a reklámnézési vagy fizetési kötelezettség a használati szokásaik racionalizálására bírhatja őket.

Kínos helyzetek lehetnek a vécépapíros automaták miatt

A hatóságok magyarázata alapvetően érthető, a nyilvános vécékben pedig sosem volt szokatlan, hogy jelképes összegeket kell fizetni a használatukért. Ettől függetlenül az automatánál való piszmogási kényszerből súlyos és kínos helyzetek születhetnek: egyrészt időnként minden másodperc számít, másrészt pedig a betérők alábecsülhetik a papírigényüket, ilyenkor potenciálisan vissza kell majd fáradniuk többért a mosdó nyilvános terébe.

