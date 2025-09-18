Vérszerződésben eladta a lelkét a fiatal nő

A többség által inkább viccesnek, mintsem komolynak tartott botrány tört ki Oroszországban, egy moszkvai nő hivatalosan eladta a lelkét egy férfinak. Az ötlet egy Dmitrij nevű marketinges fejéből pattant ki, tréfásan azzal állt elő a közösségi médiában, hogy lelkeket vásárolna vérszerződéssel, de nem számított komolyan vehető érdeklődőre.

Az egyház szerint a fele sem tréfa a vérszerződéses üzletnek, Dmitrij az ördöggé vált

Fotó: Vitaliy Shevchenko / Unsplash

Pedig a 26 éves Karina a szaván fogta, és végül durván 400 ezer forintnak megfelelő 100 ezer rubelért hivatalosan is eladta neki a lelkét, méghozzá a saját vérével aláírt vérszerződésben. A lelkéért kapott pénzből a fiatal nő Labubu babákat vásárolt, továbbá futotta még pár jegyre Nagyezsda Nyikityicsna Kadiseva pop-folk énekes egyik koncertjére is.

Felháborodott a vérszerződésen az ortodox egyház

Az internetezők többsége jót nevetett az ügyön, azonban az orosz ortodox egyház felháborodott a virális szenzációvá vált üzleten.

Ez nem vicc, Karina valóban eladta a lelkét, ezáltal pedig a gonosz pártját választotta. A hivatalosan is vétkezett nő a jövőben morális és személyes hanyatlást, betegségeket, szenvedést tapasztalhat, akár meg is halhat. Dmitrij szintén túlzásba vitte a viccelődést. Az ortodox értelmezésben a Sátánná vált, hiszen lelket vásárolt. Az egyház mindkettejüknek javasolja a jobb belátásra térést és a templom meglátogatását, hogy megértsék és őszintén megbánják a tévedésüket, bűnbánatot gyakoroljanak

– foglalt hivatalos álláspontot az ügyben az egyház.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!