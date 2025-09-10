A Viber hirdetési rendszere Magyarországon is elindult – kérdés, mennyire lesz vonzó

A Rakuten Viber bejelentette, hogy Magyarországon is elérhetővé vált a Viber Ads Manager, amely önkiszolgáló felületként lehetővé teszi kisebb cégeknek és ügynökségeknek, hogy saját kampányaikat indítsák el. A bevezetés első ránézésre fontos lépésnek tűnhet, valójában azonban nem egyértelmű, mennyire fogja megmozgatni a hazai hirdetési piacot.

A Viber talán egy kicsit későn kapcsolt

A felület előnye, hogy minimális, 100 eurós költséggel is be lehet szállni, és három egyszerű lépésben létrehozható egy kampány.

Lehet, hogy kicsit elkésett a Viber?

Ez azonban csak az első akadályt csökkenti, a nagyobb kérdés inkább az, hogy hány vállalkozás lát majd valódi potenciált a Viberen futtatott hirdetésekben.

A hazai digitális marketingben jelenleg a Facebook, az Instagram, a Google és egyre inkább a TikTok uralja a piacot. Ebben a közegben a Viber inkább üzenetküldő szolgáltatásként ismert, a hirdetési platform szerepe sokkal halványabb.

Az is felvet kérdéseket, hogy a Viber mennyire képes megszólítani a fiatalabb célközönséget. Bár a szolgáltatás még mindig jelentős felhasználói bázissal rendelkezik, népszerűsége főként az idősebb korosztály körében maradt erős. Így az a vállalkozás, amely kifejezetten a fiatalokat szeretné elérni, vélhetően továbbra is más csatornákat választ.

A Viber Ads Manager bevezetésével a cég a kisebb szereplőknek is szeretne teret adni, de egyelőre úgy tűnik, ez inkább taktikai lépés, mint valódi piaci fordulat. A hirdetési lehetőségek egyszerűek és gyorsan beállíthatók, ám az ár/érték arányt a gyakorlat fogja megmutatni. Ha a felhasználói aktivitás nem növekszik, a kampányok hatékonysága is korlátozott maradhat.

A Viber Ads Manager magyarországi indulása kétségtelenül bővíti a hirdetési lehetőségeket, de nem valószínű, hogy alapjaiban változtatja meg a piacot. Az önkiszolgáló rendszer egyszerűsége és az alacsony belépési küszöb vonzó lehet néhány kisebb vállalkozásnak, de kérdéses, hogy elég lesz-e ahhoz, hogy szélesebb körben versenyre keljen a nagy szereplőkkel.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!