Hogyan nyújthatjuk meg a Wi-Fi jelét a kert végéig is? Mutatjuk!

A vezeték nélküli hálózatok mindennapjaink elengedhetetlen részei, de a legtöbben már annak is örülünk, ha a lakás vagy a kert minden pontján stabil kapcsolatot biztosítanak. Az 500 méteres hatótávolság első hallásra szinte irreálisnak tűnik, pedig megfelelő eszközökkel és körülmények között közel lehet kerülni ehhez az értékhez. A kérdés csak az, hogy valóban megéri-e ennyit invesztálni a távolságba, és mennyire lesz stabil a Wi-Fi ekkora területen.
A hosszú távú vezeték nélküli lefedettség eléréséhez több tényezőt kell figyelembe venni. Az alapvető szabály, hogy a hatótáv nem csak a router teljesítményén múlik, hanem a környezeten, a frekvenciasávon és az eszközök elhelyezésén is. Egy 500 méteres hatótávhoz ideális esetben nyílt terep, jó minőségű antennák és megfelelő hálózati kiépítés szükséges.
A legfontosabb megoldások közé tartozik:
Az 500 méteres hatótávolság elméletileg elérhető, de a gyakorlatban sok akadály csökkentheti a teljesítményt. A falak, fémfelületek és más vezető anyagok jelentősen gyengítik a jelet. Például a gipszkarton falakat tartó fém konzolok is sokat ronthatnak rajta.
A sávválasztás is kompromisszumot igényel: a nagyobb hatótávot kínáló 2,4 GHz-es jel hajlamosabb a zavarokra, míg az 5 GHz gyorsabb, de hamarabb veszít a stabilitásából.
Fontos figyelni arra is, hogy az országonként eltérő szabályozás meghatározza, milyen teljesítménnyel sugározhat egy router vagy repeater. Emiatt előfordulhat, hogy bizonyos eszközök nem hozzák a gyártó által ígért maximumot.
A nagy hatótávolságú Wi-Fi elsősorban olyan helyzetekben lehet hasznos, ahol nagy kültéri területet kell lefedni: például tanyákon, kempingekben, telephelyeken vagy nagy kertekben. Átlagos otthoni használatra ritkán szükséges ekkora hatótáv, hiszen beltérben már egy jó minőségű mesh rendszer vagy néhány repeater is tökéletes lefedettséget biztosít.
Az 500 méteres Wi-Fi-hatótáv nem elérhetetlen, de számos feltétel teljesülése szükséges hozzá. Speciális eszközökre, kedvező terepi viszonyokra és tudatos kiépítésre van szükség. Aki hajlandó energiát és pénzt fordítani rá, annak működhet, de a legtöbb háztartásban sokkal egyszerűbb és olcsóbb megoldások is rendelkezésre állnak a stabil vezeték nélküli kapcsolat biztosítására.
Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!