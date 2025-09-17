Hogyan nyújthatjuk meg a Wi-Fi jelét a kert végéig is? Mutatjuk!

A vezeték nélküli hálózatok mindennapjaink elengedhetetlen részei, de a legtöbben már annak is örülünk, ha a lakás vagy a kert minden pontján stabil kapcsolatot biztosítanak. Az 500 méteres hatótávolság első hallásra szinte irreálisnak tűnik, pedig megfelelő eszközökkel és körülmények között közel lehet kerülni ehhez az értékhez. A kérdés csak az, hogy valóban megéri-e ennyit invesztálni a távolságba, és mennyire lesz stabil a Wi-Fi ekkora területen.

Akár a kert végéig is elérhet a Wi-Fi pár trükkel.

Fotó: David L. Espina Rincon / Unsplash / https://unsplash.com/photos/a-person-sitting-at-a-table-with-a-laptop-rrUKgs_o8QM

Hogyan érhető el a nagyobb Wi-Fi hatótáv?

A hosszú távú vezeték nélküli lefedettség eléréséhez több tényezőt kell figyelembe venni. Az alapvető szabály, hogy a hatótáv nem csak a router teljesítményén múlik, hanem a környezeten, a frekvenciasávon és az eszközök elhelyezésén is. Egy 500 méteres hatótávhoz ideális esetben nyílt terep, jó minőségű antennák és megfelelő hálózati kiépítés szükséges.

A legfontosabb megoldások közé tartozik:

A 2,4 GHz-es sáv használata, amely lassabb, de nagyobb távolságra terjed.

Szabadtéri, időjárásálló jelerősítők telepítése.

Az eszközök megfelelő elhelyezése úgy, hogy minél kevesebb akadály legyen a jel útjában.

Powerline-rendszerek alkalmazása, amelyek az elektromos hálózatot használják a jel továbbítására.

Mesh-hálózat kialakítása több hozzáférési ponttal, hogy a lefedettség folyamatos legyen.

Mire kell figyelni a kiépítés során?

Az 500 méteres hatótávolság elméletileg elérhető, de a gyakorlatban sok akadály csökkentheti a teljesítményt. A falak, fémfelületek és más vezető anyagok jelentősen gyengítik a jelet. Például a gipszkarton falakat tartó fém konzolok is sokat ronthatnak rajta.

A sávválasztás is kompromisszumot igényel: a nagyobb hatótávot kínáló 2,4 GHz-es jel hajlamosabb a zavarokra, míg az 5 GHz gyorsabb, de hamarabb veszít a stabilitásából.

Fontos figyelni arra is, hogy az országonként eltérő szabályozás meghatározza, milyen teljesítménnyel sugározhat egy router vagy repeater. Emiatt előfordulhat, hogy bizonyos eszközök nem hozzák a gyártó által ígért maximumot.

Kinek éri meg?

A nagy hatótávolságú Wi-Fi elsősorban olyan helyzetekben lehet hasznos, ahol nagy kültéri területet kell lefedni: például tanyákon, kempingekben, telephelyeken vagy nagy kertekben. Átlagos otthoni használatra ritkán szükséges ekkora hatótáv, hiszen beltérben már egy jó minőségű mesh rendszer vagy néhány repeater is tökéletes lefedettséget biztosít.